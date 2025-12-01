به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیم‌های آرسنال و چلسی با تساوی ۱ بر ۱ به پایان رسید، اما صحنه اخراج مویسس کایسدو در نیمه اول، همچنان محل بحث کارشناسان و بازیکنان است.

آنتونی تیلور، داور مسابقه، ابتدا پس از تکل خشن کایسدو بر روی مچ پای میکل مرینو، به او کارت زرد نشان داد؛ اما بعد از فراخوانده شدن توسط VAR و بازبینی صحنه در کنار زمین، تصمیم خود را در دقیقه ۳۸ تغییر داد و کایسدو را با کارت قرمز اخراج کرد.

تکل کایسدو که با استوک‌ روی مچ پای ستاره آرسنال فرود آمد، موجب توقف طولانی بازی شد. تیلور در توضیح تصمیم نهایی خود به تماشاگران استمفورد بریج اعلام کرد: «پس از بازبینی، بازیکن شماره ۲۵ چلسی با نیروی بیش از حد تکل کرده و ایمنی حریف را به خطر انداخته است؛ بنابراین تصمیم نهایی من کارت قرمز است.»

مرینو که پس از گلزنی تروه چالوبا برای چلسی (دقیقه ۴۶)، با ضربه سر خود در دقیقه ۵۹ بازی را مساوی کرد، پس از مسابقه تأکید کرد که از همان ابتدا تکل کایسدو را شایسته اخراج می‌دانسته است.

مرینو در مصاحبه با اسکای اسپورتس گفت:«احساس کردم که مچ پایم کاملاً چرخید، اما خوشبختانه مچ پاها و بدنم انعطاف‌پذیر هستند. می‌دانستم که این یک تکل وحشتناک بوده و قطعاً کارت قرمز خواهد داشت.»

وی در پاسخ به این سؤال که آیا پس از بازی با کایسدو صحبت کرده است، به سادگی پاسخ داد: «خیر. هیچ صحبتی نکردم.»

