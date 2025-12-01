خبرگزاری کار ایران
مرد بی‌شکست دربی‌ها با گل‌های آذرماهی

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس عنوان مرد بی‌شکست دربی‌ها را در اختیار دارد در حالی که با گل‌های آذرماهی خود جایگاه ویژه‌ تری برای دربی پیش رو پیدا می‌کند.

به گزارش ایلنا، استمرار امید عالیشاه او را به رکوردهای خاص در پرسپولیس و فوتبال ایران رساند. شاید یکی از محبوب‌ترین آن‌ها رکورد او در شکست ناپذیری باشد. در میان نفراتی که به عنوان بازیکن، شکست در دربی را تجربه نکردند، امید عالیشاه رکورددار است. او در هیچ یک از ۱۷ مسابقه‌ای که به میدان رفت، متحمل شکست نشد. این رکورد تا مدت‌ها به احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان افسانه‌ای فوتبال ایران اختصاص داشت.

برای دربی پیش رو حداقل یک نکته دیگر هم کاپیتان سرخپوشان را به چهره‌ای شاخص تبدیل می‌کند. او ۲ گل از ۳ گل خود در دربی‌ها را در ماه آذر به ثمر رساند که نخستین آن به پیروزی در دربی ۲ آذر ۱۳۹۳ مربوط می‌شود. همان دربی که به سریال ۴ دربی مساوی و بدون گل خاتمه داد. آخرین گل او در دربی هم به مسابقه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ مربوط می‌شود.

