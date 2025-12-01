برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان مازندران

به گزارش ایلنا، مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان مازندران از ساعت ۱۰ صبح امروز با حضور مهدی تاج رییس فدراسیون، طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه و اعضای مجمع برگزار شد.

در جریان این انتخابات که با خواندن آیاتی چند از کلام ا... قرآن مجید و سپس پخش سرود رسمیت یافت، رأی گیری برگزار شد که طبق آزادی ماخوده و محفوظه، رحیم درزی خلردی صاحب ۳۰ رأی و مختار مهدوی ۸ رأی کسب کردند.

بنابراین درزی خلردی برای ۴ سال دیگر ریاست هیأت فوتبال استان مازندران را بر عهده خواهد داشت.

