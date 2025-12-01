آخرین وضعیت مارکو باکیچ برای دربی

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ که در دیدار پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت عضلانی از نوع پارگی خفیف چهارسر ران شد، هنوز شرایط ایده‌آل برای بازگشت کامل را پیدا نکرده و با وجود امیدواری کادرفنی برای رسیدنش به فهرست دربی، حضور ثابت او در ترکیب عملاً با ریسک جدی همراه است.

مارکو باکیچ ستاره مونته‌نگرویی پرسپولیس، این روزها در شرایطی متفاوت نسبت به هفته‌های ابتدایی حضورش در جمع سرخ‌پوشان قرار گرفته است. هافبکی که با یک گل زیبا مقابل تراکتور جایگاه مهمی در سکوهای پرسپولیسی به دست آورد، حالا با مصدومیتی مواجه است که روند او را تحت تأثیر قرار داده و دست اوسمار را در قلب خط میانی بسته‌تر کرده است.

باکیچ در جریان بازی با استقلال خوزستان دچار کشیدگی نسبتا شدید عضله شد‌. مصدومیتی که باتوجه به پیش‌بینی‌ها او را یک ماه از میادین دور می‌کرد و این بازیکن مطابق انتظار دیدار مهم برابر شمس‌آذر را نیز از دست بدهد. کادر پزشکی پرسپولیس برای جلوگیری از تشدید آسیب، برنامه‌ای دقیق برای او تدوین کرده و باکیچ در این یک هفته همچنان به فیزیوتراپی و تمرینات انفرادی سبک مشغول است.

با وجود پیشرفت محسوس در روند درمان، هنوز مشخص نیست باکیچ تا چه اندازه آماده بازگشت به شرایط مسابقه خواهد بود. اوسمار ویرا از ابتدا تأکید داشته که این هافبک باید در بهترین فرم بدنی وارد میدان شود و بر همین اساس، حتی اگر او به لیست دربی اضافه شود، احتمال قرار گرفتنش در ترکیب اصلی بسیار پایین است. ریسک بازی دادن به باکیچ در دیداری با فشار بدنی بالا و ضرباهنگ شدید، می‌تواند خطر بازگشت مصدومیت و دوری طولانی‌مدت را در پی داشته باشد.

از آنجا که پرسپولیس در میانه میدان به مهره‌ای قدرتمند برای کنترل جریان بازی نیاز دارد، وضعیت باکیچ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اوسمار در آستانه تقابل با استقلال به شمار می‌رود. میلاد سرلک و سروش رفیعی آماده‌اند تا بار خط میانی را به دوش بکشند، اما حضور باکیچ حتی روی نیمکت بازی دربی هم می‌تواند تاثیرگذار باشد، به خصوص که حالا سرخ‌ها می‌دانند چه اسلحه‌ای در ضربات کاشته با وجود او دارند.

