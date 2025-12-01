خروش ساپینتو: منصوریان باید عذرخواهی کند!

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی استقلال مقابل فولاد بار دیگر به سراغ یکی از گلایه‌های چند ماه پیشش رفت؛ گلایه‌ای که درست در روزهایی که استقلال با بحران نتایج، شکست‌های سنگین و فشار رسانه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد، بارها از آن صحبت کرده بود.

موضوع از جایی آغاز شد که در برنامه تلویزیونی شب‌های فوتبالی، مهدی توتونچی مجری و علیرضا منصوریان، یکی از پیشکسوتان باشگاه استقلال مدعی شدند ساپینتو برای جدایی از استقلال خواستار دریافت غرامت بوده است. این ادعا در روزهایی که شایعه اخراج سرمربی پرتغالی داغ بود، در فضای رسانه‌ای سر و صدای زیادی به پا کرد؛ ادعایی که ساپینتو آن را دروغی آشکار و مصداق بی‌احترامی دانسته بود.

حالا پس از چند ماه، ساپینتو در نشست خبری دیروز و در حالی که تیمش با ۱۹ امتیاز در آستانه دربی به صدر جدول رسیده، بار دیگر به همان ادعا اشاره کرد. او گفت هنوز از سوی فردی که «زمانی در استقلال مسئولیت بزرگ داشته» و در برنامه تلویزیونی آن ادعا را تأیید کرده بود، عذرخواهی دریافت نکرده است.

ساپینتو افزود: «یکی از آنها گفت من از باشگاه پول خواسته‌ام که از استقلال بروم. باور کردن این مسائل سخت است. من مستحق شنیدن معذرت‌خواهی هستم.» هرچند او نامی نبرد، اما اشاره‌اش کاملاً روشن بود؛ به علیرضا منصوریان که این روزها هدایت الطلبه عراق را برعهده گرفته و پیش‌تر در استقلال سرمربی بوده است.

این تأکید دوباره نشان می‌دهد که موضوع برای ساپینتو فقط یک اختلاف رسانه‌ای یا سوءتفاهم ساده نیست، بلکه مسئله‌ای حیثیتی است. او امروز هم مانند چند ماه پیش با همان لحن قاطع توضیح داد که هیچ‌وقت با باشگاه درباره جدایی مذاکره نکرده و نه پولی برای فسخ خواسته است.

زمانی‌که ساپینتو با این پرسش روبه‌رو شد که با وجود نتایج خوب در لیگ برتر و اینکه برای صعود در آسیا نیز شانس دارند، هجمه‌های زیادی روی او و تیمش وجود دارد، گفت: «من هم نمی‌دانم چرا! دیدم که برخی از پیشکسوتان بزرگ باشگاه که بیشتر آنها حمایت می‌کنند، برخی دیگر نیز با عدم مسئولیت‌پذیری صحبت می‌کنند. در برنامه‌ها، در کامنت‌ها، در تلویزیون... به شخص خود من بی‌احترامی می‌کنند.»

ساپینتو سپس با خنده‌ای تلخ گفت: «یکی از آنها (منصوریان) گفت من از باشگاه پول خواسته‌ام تا بروم! در یک برنامه (شب‌های فوتبالی) او قبلا در استقلال مسئولیت بزرگ داشت و تا الان از من معذرت‌خواهی نکرده است. واقعا باور کردن این مسائل سخت است. به نظرم، من مستحق احترام و شنیدن معذرت‌خواهی هستم.»

سرمربی پرتغالی استقلال در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی مربیان سابق این تیم اشاره کرد که به نظر می‌رسد منظور او کسی نیست جز جلال چراغپور، دستیار مجتبی جباری که در هفته‌های اخیر چندباری مصاحبه‌هایی در انتقاد از عملکرد فنی استقلال انجام داده و کیفیت فوتبال تیم ساپینتو را زیر سوال برده است.

ساپینتو در این بخش گفت: «همچنین مربیان و دستیار سابق استقلال که سال قبل اینجا بودند، به من بی‌احترامی می‌کنند، به بازیکنانی که سال قبل داشته‌اند بی‌احترامی می‌کنند، ولی اوکی هست (مشکلی نیست)، ما متحد هستیم! متوقف کردن اینها سخت است. می‌دانیم که قرار نیست ما همه بازی‌ها را ببریم ولی تا آخر رقابتی می‌مانیم و تا آخر نیز خیلی از بازی‌ها را می‌بریم. اگر آنها می‌خواهند چیزی بگویند، صحبت کردن با دیوار را ادامه بدهند (انگار با دیوار صحبت می‌کنند) چون من اهمیتی نمی‌دهم (صحبت‌های آنها برای من مهم نیست.)

ساپینتو در پایان حرف‌هایش خط روشنی میان نقد فنی و حمله شخصی کشید. او گفت بسیاری از پیشکسوتان باشگاه استقلال از او حمایت می‌کنند، اما برخی دیگر بدون مسئولیت‌پذیری سخن می‌گویند و این رفتارها به جای کمک، فضا را مسموم می‌کند.

فضای امروز استقلال (با وجود صدرنشینی، بازگشت روحیه و نزدیکی به دربی) باعث شده حرف‌های ساپینتو بیشتر به این معنا برسد که او انتظار دارد پس از عبور از روزهای تلخ اول فصل، دست‌کم یک «ببخشید» ساده از کسانی که به قول خودش «در حقش بی‌انصافی کردند» دریافت کند؛ هرچند بسیار بعید است این اتفاق رخ بدهد و شاید همین تکمیل‌نشدن آن «حلقه عذرخواهی»، دلیل اصلی تکرار دوباره این موضوع از سوی او باشد.

