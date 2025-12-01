رونالدو تنها بازیکن خارجی است که لیاقت دستمزدش را در لیگ عربستان دارد!

به گزارش ایلنا، شاهزاده عبدالله بن مساعد، که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی سمت وزیر ورزش عربستان را بر عهده داشت (پیش از آغاز سرمایه‌گذاری‌های سنگین دولت محمد بن سلمان در پروژه‌های ورزشی و لیگ حرفه‌ای)، اخیراً به شدت از دستمزدهای پرداختی به سایر بازیکنان خارجی لیگ عربستان انتقاد کرده است.

این شخصیت سیاسی در مصاحبه با شبکه العربیه، در پاسخ به سؤالی درباره کریستیانو رونالدو، ضمن ستایش از این ستاره ۴۰ ساله پرتغالی، انتقادی تلویحی به هم‌تیمی‌های پردرآمد او وارد کرد.

رونالدو پس از جدایی پرحاشیه از منچستریونایتد، در ژانویه ۲۰۲۳ به النصر پیوست. انتقال پر سروصدای او به عربستان، راه را برای مهاجرت انبوه بازیکنان برجسته‌ای چون کریم بنزما، سادیو مانه و ریاض محرز از فوتبال اروپا به آسیا هموار کرد تا آن‌ها نیز به امید دستمزدهای بالاتر، فوتبال خود را در خاورمیانه ادامه دهند. قرارداد این ستاره سابق رئال مادرید و یوونتوس در تابستان امسال تمدید شد و ارزش آن سالانه ۲۱۱ میلیون دلار گزارش شده است.

بن مساعد اظهار داشت:«رونالدو تنها بازیکن خارجی است که حقوق دریافتی‌اش منطقی به نظر می‌رسد، زیرا او پوشش جهانی بی‌سابقه‌ای را برای لیگ و کشور به ارمغان می‌آورد. بسیاری از بازیکنان دیگر بسیار بیشتر از آنچه شایسته آن هستند، دستمزد می‌گیرند.»

وی افزود: «شهرت بین‌المللی که رونالدو با خود می‌آورد، بی‌رقیب است. او تنها بازیکن خارجی است که تأثیرش سطح دستمزدش را توجیه می‌کند. هیچ کس دیگری چنین کاری برای لیگ انجام نداده است.»

سخنان شاهزاده عبدالله نشان می‌دهد که رونالدو در عربستان صرفاً یک فوتبالیست نیست، بلکه یک نماد ورزشی و سفیر اصلی لیگ حرفه‌ای و جاه‌طلبی‌های ورزشی این کشور است. سطح قراردادهای اسپانسری و درآمدهای تجاری که این ستاره پرتغالی برای کشور به ارمغان می‌آورد، قابل رقابت نیست. علاوه بر این، او همچنان در زمین عملکرد درخشانی دارد و حقوقش را توجیه می‌کند.

