خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض ژابی به داوری: تعجب می‌کنم که صحنه سرنگونی رودریگو بازبینی نشد

اعتراض ژابی به داوری: تعجب می‌کنم که صحنه سرنگونی رودریگو بازبینی نشد
کد خبر : 1721331
لینک کوتاه کپی شد.

ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از تساوی تیمش مقابل خیرونا، از بازبینی نشدن صحنه مشکوک سرنگونی رودریگو توسط اتاق VAR ابراز شگفتی کرد.

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو پس از پایان دیدار تیم‌های رئال مادرید و خیرونا در چارچوب هفته چهاردهم لالیگا، با حضور در نشست خبری، تساوی مقابل شاگردان میشل را تحلیل کرد. تساوی در این مسابقه، صدرنشینی لیگ اسپانیا را تقدیم بارسلونا کرد.

سرمربی رئال مادرید در ارزیابی کلی از روند بازی گفت: «در نیمه دوم بهتر شدیم. دقت کافی را نداشتیم. با این حال، هنوز در کورس قهرمانی هستیم و فصل طولانی در پیش است. ما نیاز داشتیم که تسلط بیشتری بر بازی داشته باشیم و باید تحلیل کنیم که چرا نتوانستیم ثبات لازم را حفظ کنیم.»

آلونسو به صحنه مشکوک سرنگونی رودریگو در محوطه جریمه حریف اشاره کرد و گفت:«تعجب می‌کنم که VAR این صحنه را بازبینی نکرد. این صحنه‌ای بود که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. این‌ها لحظات تعیین‌کننده‌ای هستند که می‌توانند جریان بازی را تغییر دهند. من خودم آن را ندیدم، اما به من گفته شد که برخورد وجود داشته است.»

سرمربی مادریدی‌ها با ابراز رضایت نسبی از بازگشت تیم به بازی، افزود:«توانستیم به بازی برگردیم و تیم در نیمه دوم بهبود پیدا کرد. ما سه یا چهار موقعیت آشکار برای پیروزی داشتیم. باید به راهمان ادامه دهیم؛ این یک فصل طولانی است.»

او در پایان درباره روحیه تیم و جایگاه در جدول تأکید کرد:«هیچ ملامتی [از عملکرد بازیکنان] وجود ندارد. باید انسجام تیمی را که داریم، حفظ کرده و نقد منصفانه از خود داشته باشیم. اکنون در این فاز که بازی‌های خارج از خانه زیادی داریم، فرصت پیروزی در بیلبائو و پیروزی‌های مجدد در خانه حریف را داریم. جدول رده‌بندی قرار است تغییرات زیادی به خود ببیند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی