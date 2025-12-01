اعتراض ژابی به داوری: تعجب میکنم که صحنه سرنگونی رودریگو بازبینی نشد
ژابی آلونسو، سرمربی رئال مادرید، پس از تساوی تیمش مقابل خیرونا، از بازبینی نشدن صحنه مشکوک سرنگونی رودریگو توسط اتاق VAR ابراز شگفتی کرد.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو پس از پایان دیدار تیمهای رئال مادرید و خیرونا در چارچوب هفته چهاردهم لالیگا، با حضور در نشست خبری، تساوی مقابل شاگردان میشل را تحلیل کرد. تساوی در این مسابقه، صدرنشینی لیگ اسپانیا را تقدیم بارسلونا کرد.
سرمربی رئال مادرید در ارزیابی کلی از روند بازی گفت: «در نیمه دوم بهتر شدیم. دقت کافی را نداشتیم. با این حال، هنوز در کورس قهرمانی هستیم و فصل طولانی در پیش است. ما نیاز داشتیم که تسلط بیشتری بر بازی داشته باشیم و باید تحلیل کنیم که چرا نتوانستیم ثبات لازم را حفظ کنیم.»
آلونسو به صحنه مشکوک سرنگونی رودریگو در محوطه جریمه حریف اشاره کرد و گفت:«تعجب میکنم که VAR این صحنه را بازبینی نکرد. این صحنهای بود که باید مورد بررسی قرار میگرفت. اینها لحظات تعیینکنندهای هستند که میتوانند جریان بازی را تغییر دهند. من خودم آن را ندیدم، اما به من گفته شد که برخورد وجود داشته است.»
سرمربی مادریدیها با ابراز رضایت نسبی از بازگشت تیم به بازی، افزود:«توانستیم به بازی برگردیم و تیم در نیمه دوم بهبود پیدا کرد. ما سه یا چهار موقعیت آشکار برای پیروزی داشتیم. باید به راهمان ادامه دهیم؛ این یک فصل طولانی است.»
او در پایان درباره روحیه تیم و جایگاه در جدول تأکید کرد:«هیچ ملامتی [از عملکرد بازیکنان] وجود ندارد. باید انسجام تیمی را که داریم، حفظ کرده و نقد منصفانه از خود داشته باشیم. اکنون در این فاز که بازیهای خارج از خانه زیادی داریم، فرصت پیروزی در بیلبائو و پیروزیهای مجدد در خانه حریف را داریم. جدول ردهبندی قرار است تغییرات زیادی به خود ببیند.»