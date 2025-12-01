خبرگزاری کار ایران
انتقاد امباپه: باید نشان دهیم رئال مادرید چه تیمی است

کیلیان امباپه پس از تساوی ۱-۱ رئال مادرید مقابل خیرونا در ورزشگاه مونتیلیو، پیامی انتقادی به تیمش ارسال و بر لزوم تغییر وضعیت کنونی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مهاجم فرانسوی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خطاب به بیش از ۱۲۸ میلیون دنبال‌کننده‌اش نوشت:"این نتیجه‌ای نیست که امشب می‌خواستیم. اما لیگ ادامه دارد و مسیر طولانی‌ است."

امباپه با انتقادی سازنده بیان کرد: "باید نیروی تیم را تغییر دهیم و نشان دهیم که چه تیمی هستیم." 

انتقاد امباپه: باید نشان دهیم رئال مادرید چه تیمی است

او در این بازی موفق به زدن یک گل از روی نقطه پنالتی شد و همچنین یک گل دیگرش به دلیل لمس توپ با دست، مردود اعلام شد. امباپه که در این فصل ۲۳ گل و ۳ پاس گل در ۱۹ بازی به ثبت رسانده، پس از زدن گل پنالتی، ورزشگاه مونتیلیو را ترک کرد.

مهاجم رئال مادرید در دقیقه ۴۰ نیمه اول، گلش به دلیل لمس توپ با دست قبل از شوت، مردود اعلام شد. این تصمیم پس از بررسی VAR توسط داور، ریکاردو دِ بورگوس بنگوئتسیا اتخاذ شد.

