خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوری: زمان بازی حذفی تراکتور-پرسپولیس مشخص شد

فوری: زمان بازی حذفی تراکتور-پرسپولیس مشخص شد
کد خبر : 1721292
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم پنجشنبه ۲۷ آذر تراکتور تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی جمعه ۲۸ آذر فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود. شنبه ۲۹ آذر هوادار – سایپا - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه   پاس قوامین  تهران مس رفسنجان – گل گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت  گچساران ملوان بندرانزلی – مس شهربابک– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران  انزلی فولاد خوزستان – چادرملو اردکان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد  اهواز

یکشنبه ۳۰ آذر فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرم آباد  ۸/۱  ۱۶:۳۰  نقش جهان  اصفهان

بازی برنده تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم ، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی