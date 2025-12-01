فوری: زمان بازی حذفی تراکتور-پرسپولیس مشخص شد
برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی و دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم پنجشنبه ۲۷ آذر تراکتور تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی جمعه ۲۸ آذر فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود. شنبه ۲۹ آذر هوادار – سایپا - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران مس رفسنجان – گل گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت گچساران ملوان بندرانزلی – مس شهربابک– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی فولاد خوزستان – چادرملو اردکان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد اهواز
یکشنبه ۳۰ آذر فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرم آباد ۸/۱ ۱۶:۳۰ نقش جهان اصفهان
بازی برنده تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم ، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار می شود.