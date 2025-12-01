بعد از اورونوف: عبور از هاشمیان با ورژن جدید فرشاد در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، فرشاد احمدزاده که در دوره مربیگری وحید هاشمیان در پست دفاع چپ به میدان می‌رفت در دو بازی قبلی که اوسمار سرمربی بوده و البته مسابقه‌ای که کریم باقری هدایت تیم را برعهده داشت نیمکت‌نشین بود.

احمدزاده که در بازی‌های ابتدای فصل در پست غیرتخصصی به میدان می‌رفت بعد از بازگشت میلاد محمدی به پست دفاع چپ دوباره به اصل خودش برگشت و تبدیل به بازیکن خط میانی شد. فرشاد احمدزاده فصل قبل وینگر راست بود و حالا در سیستمی که چهار هافبک دارد باید در نقش هافبک راست بازی می‌کرد.

با این حال اتفاق جالب آنجا بود که در دقیقه 60 بازی مقابل شمس‌آذر در قزوین وقتی اوسمار دو تعویض همزمان انجام داد و دو کاپیتان تیمش را بیرون کشید احمدزاده و خدابنده‌لو به زمین رفتند. با این تغییرات خدابنده‌لو در مرکز زمین جای سروش رفیعی بازی کرد و عمری به پست مهاجم سایه رفت تا جانشین عالیشاه باشد اما احمدزاده هافبک راست نشد.

در شرایطی که به نظر می‌رسید احمدزاده باید هافبک راست باشد اما بیشتر تمایل به مرکز زمین داشت و مثل یک هافبک تهاجمی بازی کرد و نمایش درخشانی هم داشت. احمدزاده در مواقعی که تیم با بازپس‌گیری توپ بالا می‌آمد و با حمله سریع یا ضدحمله آهنگ دروازه حریف را می‌کرد با پاس‌های بلند و دقیق در چند صحنه مهاجمان هم‌تیمی‌اش را راه می‌انداخت. فرشاد بعضاً در جناح راست هم دیده می‌شد اما به نظر می‌رسید هافبک راستی است که در مرکز زمین هم حضور دارد و به نوعی ازادی بیشتری پیدا کرده است.

او در صحنه گل سوم هم با ظرافت و ضربه‌ای فنی دروازه حریف را گشود اما بدشانس بود که کمک داور ویدیویی این گل زیبا را مردود کرد. البته بعدتر برخی کارشناسان داوری به صحت این گل تأکید کردند و احمدزاده بدشانس بود که نتوانست در بین گلزنان این مسابقه قرار بگیرد.

با این وجود آنچه از این مسابقه به یاد خواهد ماند گل مردود شده و فنی او نیست بلکه نمایش قابل قبولی است که در قزوین ارائه داد. در واقع با شرح وظایفی که اوسمار به این بازیکن داده بود مشخص شد احمدزاده هر چقدر به مرکز زمین نزدیکتر شود و آزادی عمل بیشتری پیدا کند کیفیت بالاتری از خود ارائه خواهد داد. گفتنی است احمدزاده وقتی به عنوان بازیکنی جوان به پرسپولیس آمد در نقش هافبک میانی و بازیکن پست 10 به میدان می‌رفت و بعداً برانکو او را به کناره‌های زمین برد اما واقعیت اینکه او بعد از درخشش در سپاهان طی یک فصل گذشته و چند هفته ابتدایی نتوانسته بود نمایش‌های درخشانش در سپاهان و پرسپولیس دور اولش را تکرار کند.

با این وجود شاید با در نظر گرفتن اینکه بازیکنان پرسپولیس زیر نظر اوسمار از نظر کیفی رشد می‌کنند از حالا فصل تازه‌ای برای احمدزاده شروع شده و بازیکن متفاوتی را در هفته‌های آتی در ترکیب سرخ‌ها ببینیم.

انتهای پیام/