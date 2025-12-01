خبرگزاری کار ایران
خونریزی مالن و درگیری پلیس با هواداران یانگ‌بویز در لیگ اروپا
دیدار استون‌ویلا و یانگ‌بویز به یکی از خشن‌ترین مسابقات فصل اروپا تبدیل شد؛ جایی که شادی گل مالن با پرتاب اشیای خطرناک، خونریزی مهاجم ویلا و درگیری شدید هواداران با پلیس همراه شد و حالا احتمال جریمه سنگین برای باشگاه سوئیسی بسیار بالاست.

به گزارش ایلنا،  بازی استون‌ویلا و یانگ بویز در لیگ اروپا جنجالی‌ترین و خشن‌ترین بازی این هفته فوتبال اروپا بود. جنجال‌های این مسابقه همچنان ادامه دارد؛ مسابقه‌ای که در آن بازیکنان، پلیس و هواداران در روی سکوها قربانی خشونتی افسارگسیخته شدند. وقتی دونیل مالن برای استون‌ویلا گل زد و شروع به شادی کرد، ناگهان هرج‌ومرجی بزرگ در استادیوم شکل گرفت و پرتاب اشیای خطرناک به سمت او باعث شد بازی متوقف شود. یکی از آنها به سر او برخورد کرد و مهاجم ۲۶ ساله در حالی که از ناحیه پیشانی خونریزی داشت، سریعاً عقب کشید.

مورگان راجرز هم در میانه این تنش‌ها هدف پرتاب اجسام قرار گرفت و ضربه‌ای به شکم او وارد شد که وادارش کرد لباسش را بالا بزند تا آسیب احتمالی را بررسی کند.

اونای امری، سرمربی ویلا، درباره اتفاقات سکوها گفت: «باید برای هر دو طرف احترام قائل بود. این کارها واقعاً لازم نیست. احترام لازم است. فکر می‌کنم حال مالن خوب است.» اما خشونت به داخل زمین محدود نماند. ویدیوهایی از کنار زمین منتشر شد که در آن هواداران یانگ بویز با پلیس درگیر شده‌اند. مأموران ضدشورش در اطراف سکوهای میهمان مستقر شدند تا کنترل اوضاع را به دست بگیرند. پلیس تأیید کرد که دو نفر بازداشت شده‌اند. دو سال پیش هم یانگ بویز بابت رفتار مشابه هوادارانش در منچسترسیتی حدود ۲۴,۷۲۹ پوند جریمه شده بود و این بار هم احتمال برخورد انضباطی وجود دارد.

