به گزارش ایلنا، در حالیکه تنها چند ماه از قهرمانی تاریخی لیورپول با هدایت آرنه اشلوت می‌گذرد، اکنون این باشگاه در بحرانی عمیق فرو رفته است، بحرانی که باعث شده برای نخستین‌بار زمزمه‌هایی هرچند محدود درباره آینده اشلوت مطرح شود. لیورپول طی ۱۲ بازی اخیر در تمام رقابت‌ها، ۹ شکست را تجربه کرده و تنها یک بار موفق به گلزنی در سه مسابقه اخیر شده است. این آمار برای هواداران آنفیلد، به‌ویژه پس از افتخار بزرگ فصل گذشته، غیرقابل‌قبول است.

شکست ۴–۱ مقابل آیندهوون و دریافت ۱۰ گل در سه بازی، تصویر تیمی را نشان می‌دهد که نه تنها از کورس قهرمانی دور شده، بلکه هویت و اعتمادبه‌نفسش را نیز از دست داده است. با این حال، برخلاف فضای شبکه‌های اجتماعی، در آنفیلد هنوز موج گسترده‌ای علیه اسلوت شکل نگرفته است، شاید به این دلیل که تنها چند ماه پیش، همین مربی هلندی قهرمانی شماره ۲۰ لیگ را برای باشگاه به ارمغان آورد، افتخاری که طی ۳۵ سال تنها دو بار برای لیورپول رقم خورده است.

منتقدان می‌گویند اشلوت میراث آماده دوران یورگن کلوپ را تحویل گرفت، اما استفاده از این استدلال برای تضعیف او، منطقی نیست چرا که کلوپ با همین ترکیب، آخرین فصلش را بدون قهرمانی گذراند. در واقع، حفظ یک تیم در اوج، شاید سخت‌تر از رساندن آن به اوج باشد و این همان چالشی است که اشلوت با آن روبه‌رو است. موقعیت لیورپول در جدول نیز پیچیده است: تیم با وجود قرار گرفتن در رتبه دوازدهم، تنها پنج امتیاز تا جایگاه دوم فاصله دارد.

این فاصله کم نشان‌دهنده فصلی غیرمسبوق به‌سابقه و پرنوسان است؛ جایی که تنها آرسنال ثبات قابل‌قبولی داشته است. با این حال، اگر روند فعلی ادامه یابد و لیورپول به مناطق خطر نزدیک‌تر شود، نگاه‌ها نسبت به اشلوت به‌سرعت تغییر خواهد کرد. فاصله هفت‌امتیازی با منطقه سقوط، برای باشگاهی در ابعاد لیورپول زنگ هشداری جدی است. از سوی دیگر، سابقه مالکیت آمریکایی باشگاه نشان می‌دهد که این گروه اگر به این جمع‌بندی برسد که راه برگشتی وجود ندارد، در تصمیم‌گیری تعلل نمی‌کند. به‌جز دوران کلوپ، آن‌ها طی شش سال سه مربی را برکنار کردند، از کنی دالگلیش افسانه‌ای گرفته تا برندان راجرز و روی هاجسون. فضای فوتبال مدرن نیز اجازه صبر بیش‌ازحد نمی‌دهد، جایی که حتی قهرمانی‌های متوالی نمی‌توانند تضمینی برای حفظ شغل مربی باشند، مانند آنچه برای مورینیو، آنچلوتی و رانیری رخ داد.

اما شرایط امسال لیورپول یک بُعد انسانی مهم دارد: درگذشت تلخ دیوگو ژوتا. فقدان ناگهانی یکی از ستاره‌های تأثیرگذار تیم، شوکی بود که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن آن عملکرد تیم را تحلیل کرد. هرچند این حادثه نباید بهانه‌ای برای توجیه ضعف‌ها باشد، اما اثر روانی آن بر بازیکنان، کادر فنی و حتی فضای باشگاه غیرقابل‌انکار است. ورودهای تابستانی لیورپول نیز باعث سنگین‌تر شدن خط حمله و کاهش عمق در سایر خطوط شده است. تغییری که حالا بیش از قبل خود را نشان می‌دهد.

ریچارد هیوز، مدیر ورزشی باشگاه که اسلوت را انتخاب کرده، همچنان از این تصمیم دفاع خواهد کرد، اما اگر نتایج بهبود نیابد، این انتخاب هم زیر سؤال خواهد رفت. در نهایت، لیورپول در نقطه‌ای حساس ایستاده است، نقطه‌ای که تصمیماتش می‌تواند نشان دهد این باشگاه همچنان فلسفه‌ای متفاوت دارد یا مانند بسیاری از تیم‌های بزرگ اروپا به چرخه اخراج‌های سریع پیوسته است. آینده اشلوت هنوز مشخص نیست، اما یک چیز روشن است: ادامه این مسیر، هیچ تضمینی برای باقی ماندن او روی نیمکت نخواهد داشت.

