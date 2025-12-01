حمله تند به تباس، لیم و مدیریت فوتبال اسپانیا

به گزارش ایلنا، لوئیس روبیالس، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا، در گفت‌وگویی جنجالی بار دیگر مجموعه‌ای از اتهامات تند را متوجه مدیران فوتبال اسپانیا، از جمله خاویر تباس و پیتر لیم کرد و همزمان درباره پرونده‌های جنجالی از سوپرجام تا ماجرای «جنی هرموسو» بازیکن تیم زنان اسپانیا مواضعی جنجالی مطرح کرد.

روبیالس با اشاره به شکایت باشگاه والنسیا درباره قرارداد سوپرجام عربستان، ادعا کرد این اقدام تحت نفوذ مستقیم تباس بوده است. او گفت: «باورکردنی نیست که ندانید پیتر لیم در آن زمان در اختیار تباس بود. والنسیا بازی‌ای را انجام داد که تباس می‌خواست، آنها کارت اشتباهی بازی کردند و باختند.» روبیالس تأکید کرد قرارداد سوپرجام بهترین قرارداد تاریخ فدراسیون بوده و تلاش‌ها برای مخدوش کردن آن ناعادلانه است. او حتی پای جرارد پیکه را نیز وسط کشید و گفت بهتر است روشن شود که آیا او از لالیگا کمیسیون گرفته یا نه.

رئیس پیشین فدراسیون اسپانیا سپس سراغ مدیریت جدید فدراسیون رفت و لوئزان را متهم کرد که کلید فدراسیون را به تباس تحویل داده است. به گفته او، ارزش حقوق رسانه‌ای کوپا دل‌ری و سوپرجام حدود ۵۰ میلیون یورو بوده، اما مدیریت فعلی آنها را به لالیگا واگذار کرده و تنها ۱۵ تا ۱۶ میلیون یورو دریافت می‌کند. روبیالس این اقدام را «واگذاری کامل اختیار به لالیگا» توصیف کرد.

پرونده جنی هرموسو همچنان یکی از حساس‌ترین محورهای گفت‌وگو بود. روبیالس گفت: «من نیازی به عذرخواهی ندارم. از او پرسیدم و گفت مشکلی نیست.» او ادعا کرد که هرموسو برای انحراف افکار عمومی و بهره‌برداری سیاسی تغییر موضع داده است و تأکید کرد که حرکت جنجالی او هیچ بار جنسی نداشته است. روبیالس افزود: «من آرامش بیشتری دارم، او بود که موضوع را تغییر داد.»

در ادامه، او پرده از تلاش ناموفق خود در سال ۲۰۲۰ برای آشتی با تباس برداشت. روبیالس گفت که برای بهبود فوتبال اسپانیا درخواست مذاکره کرده، اما تنها دو روز بعد، با یک پرونده حقوقی از سوی لالیگا مواجه شده و هرگونه هماهنگی غیرممکن شده است.

این مصاحبه بار دیگر نشان داد که روبیالس همچنان در مرکز تنش‌های فوتبال اسپانیا قرار دارد؛ شخصیتی که سال‌هاست رابطه‌ای پرتنش با مدیران لالیگا و منتقدانش دارد و به نظر می‌رسد پس از کناره‌گیری نیز قصد عقب‌نشینی ندارد.

