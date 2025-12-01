به گزارش ایلنا، تیم ملی کشتی فرنگی برنامه خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2026 از مسابقات قهرمانی کشور شروع می‌کند. قهرمانی کشوری که می‌تواند خیلی حرف برای گفتن داشته باشد و البته برای ساخته شدن یکی از بهترین ترکیب‌های تاریخ کشتی فرنگی ایران کمک کند. البته پیش‌بینی این است که این مسابقات می‌تواند یکی از قهرمانی کشورهای پرستاره در ایران باشد و البته در نهایت هم به تکمیل شدن یک ترکیب پرستاره کمک کند. برادران ‌گرایی با سابقه کسب مدال طلای جهان و المپیک در این مسابقات به روی تشک می‌روند. محمدعلی و محمدرضا‌ گرایی دو فرنگی‌کار مطرح ایران که سال گذشته در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی حضور نداشتند، حالا برای رسیدن به ترکیب تیم ملی امسال باید از مسابقات قهرمانی کشور شروع کنند.

البته محمدرضا‌ گرایی تصمیم گرفته یکبار دیگر وزنش را تغییر بدهد و این‌بار می‌خواهد به وزن 77کیلوگرم صعود کند و دوبنده تیم ملی را در این وزن به تن کند.‌ گرایی کشتی‌گیر وزن 67کیلوگرم بود که در این وزن به مدال طلای جهان و المپیک رسید و بعد به وزن 72کیلوگرم صعود کرد اما در این وزن هیچ وقت نتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد و حالا تصمیم گرفته به وزن 77کیلوگرم صعود کند. وزنی که تیم ملی کشتی فرنگی از داشتن یک کشتی‌گیر شش دانگ در آن محروم است. حضور محمدرضا‌گرایی در این وزن به شرطی که بتواند به لحاظ جسمانی خودش را تقویت کند، می‌تواند خیال کادرفنی را راحت کند.

البته محمدرضا ‌گرایی تنها کشتی‌گیر فرنگی‌کار ایران نیست که تصمیم به تغییر وزن گرفته است. غلامرضا فرخی هم تصمیم دارد که در وزن 87کیلوگرم بماند. فرخی که در وزن 82کیلوگرم به مدال طلای جهان رسیده بود، حالا می‌خواهد در وزن المپیکی 87کیلوگرم به میدان برود.

علیرضا مهمدی کشتی‌گیر وزن 87کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی که در جهانی زاگرب به مدال نقره رسیده بود، به‌دلیل جراحی زانوی خود شاید به مسابقات جهانی 2026 در بحرین نرسد و همین انگیزه‌های فرخی را برای حضور در وزن 87کیلوگرم افزایش می‌دهد. حضور فرخی در وزن 87کیلوگرم که در دو رویداد مسابقات جهانی زیر 23ساله‌ها و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دو مدال طلا در این وزن به دست آورد، می‌تواند تیم ملی کشتی فرنگی را به یکی از تیم‌های پرستاره در تاریخ کشتی ایران تبدیل کند. حضور فرخی در 87کیلوگرم می‌تواند زمینه حضور محمدعلی‌ گرایی را در وزن 82کیلوگرم فراهم کند. با آمدن محمدرضا‌ گرایی به وزن 77کیلوگرم، پنج وزن بالای کشتی فرنگی ترکیبی رؤیایی خواهد داشت. محمدرضا‌گرایی در وزن 77کیلوگرم، محمدعلی‌گرایی در وزن 82کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن 87کیلوگرم، هادی ساروی در وزن 97کیلوگرم و امین میرزازاده و یا فردین هدایتی در وزن 130کیلوگرم ترکیب فوق‌العاده ترسناکی را برای تیم ملی کشتی فرنگی رقم می‌زند.

در پنج وزن اول هم اوضاع چندان بد نیست؛ پیام احمدی در وزن 55کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن 60کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن 67کیلوگرم و دانیال سهرابی در وزن 72کیلوگرم، پنج نفری هستند که احتمالاً در پنج وزن اول به روی تشک می‌روند.

این ترکیب نشان می‌دهد که کشتی فرنگی چه جایگاه مهم و خوبی را دارد و چه ستاره‌های درجه یکی را در سال‌های اخیر پرورش داده است.

در هیچ دوره‌ای از تاریخ سابقه نداشته که تیم ملی کشتی فرنگی در 9وزن از 10وزن خود ، 9مدال‌دار جهان و المپیک را در ترکیب خود داشته باشد.

