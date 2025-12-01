به گزارش ایلنا، در شرایطی که مسأله صادر نشدن روادید هیأت ایرانی برای حضور در مراسم قرعه‌کشی روز جمعه جام جهانی باعث شده تا حواشی و تنش پیرامون حضور تیم ملی در کشور امریکا به‌عنوان یکی از کاروان‌های اصلی جام جهانی افزایش پیدا کند، قرعه‌کشی این بازی‌ها روز جمعه در سالن کندی شهر واشنگتن برگزار خواهد شد و ایران به‌عنوان یکی از تیم‌های حاضر در سید دوم رقابت‌ها، رقبایش در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را خواهد شناخت. در این شرایط، ترجیح مدیران فدراسیون و اعضای تیم ملی این است تا برای کاهش حواشی احتمالی، تیم ملی بازی‌های خود را در کشور مکزیک انجام دهد اما پیش از آن، باید این موضوع را بررسی کرد که براساس قواعد فیفا در این قرعه‌کشی، احتمال این موضوع چقدر خواهد بود.

همه چیز به امریکا ختم می‌شود

اول از همه باید این موضوع را در نظر گرفت که میزبان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ کشور ایالات متحده امریکاست و دو کشور کانادا و مکزیک، تنها بخش محدودی از بازی‌ها را میزبانی می‌کنند. از مجموع ۱ ورزشگاه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶، تنها پنج ورزشگاه به دو کشور کانادا و مکزیک اختصاص دارند.

این پنج ورزشگاه در مجموع میزبان ۱۳مسابقه از جام جهانی هستند و ۷۸بازی جام جهانی به میزبانی امریکا برگزار خواهد شد و به‌نوعی، میزبان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ امریکا خواهد بود. در مجموع پنج بازی مرحله حذفی خارج از امریکا برگزار خواهد شد و تیم‌هایی مانند ایران در صورت صعود به مرحله حذفی، راهی بجز بازی در امریکا ندارند.

تنها یک قرعه برای حضور در مکزیک

فیفا در این دوره شکل برگزاری قرعه‌کشی جام جهانی را تغییر داده و این بار مانند دوره‌های گذشته، جایگاه تیم‌های سید ۲، ۳ و ۴ قرعه‌کشی نمی‌شود و تیم‌ها از همین حالا می‌دانند که در صورت حضور در کدام گروه، در کدام جایگاه قرار خواهند گرفت. اتفاقی که احتمالاً به دلیل افزایش تعداد تیم‌های جام و برای افزایش سرعت فرایند قرعه‌کشی جام جهانی صورت گرفته است. ایران به‌عنوان یکی از تیم‌های سید دو، به‌طور برابر شانس قرار گرفتن در یکی از جایگاه‌های حاضر در گروه‌های ۱۲گانه را دارد: در چهار گروه در جایگاه ۲، چهار گروه جایگاه ۳ و چهار گروه جایگاه ۴. این جایگاه‌ها، تعیین‌کننده برنامه بازی‌های تیم‌های حاضر در جام جهانی هستند.

ایران اما برای اینکه هر سه بازی مرحله گروهی خود را در مکزیک برگزار کند، باید در

گروهA مسابقات قرار بگیرد که جایگاه تیم سید دو در این گروه، جایگاه شماره۳ در نظر گرفته شده است. ایران در صورت حضور در جایگاه A3 و همگروهی با مکزیک، بازی نخست خود را در شهر زاپوپان مکزیک برابر تیمی از سید۴ انجام می‌دهد، بازی دوم را در همین شهر مقابل خود مکزیک برگزار خواهد کرد و بازی سوم را در شهر گوادالوپ مقابل یکی از تیم‌های سید سوم برگزار خواهد کرد.

بنابراین ایران تنها در صورت حضور در گروهA رقابت‌ها تمام بازی‌های خود را در مکزیک برگزار خواهد کرد.

صدرنشینی، راه عبور از ویزای امریکا

جالب اینکه جدول بازی‌ها در مرحله حذفی هم طوری تعریف شده که مکزیک بتواند اکثر بازی‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را میزبان باشد.

تیم صدرنشین گروهA، اولین بازی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی و بازی دوم در مرحله یک‌هشتم نهایی را در شهر مکزیکوسیتی برگزار خواهد کرد اما از مرحله یک‌چهارم نهایی به بعد، تمام بازی‌ها در امریکا برگزار خواهد شد.‌

بنابراین بهترین سناریوی ممکن برای ایران از این لحاظ، قرار گرفتن در گروه و صدرنشینی خواهد بود. در این حالت تیم ملی کشورمان تا مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی نیاز به حضور در امریکا ندارد. با این حال اگر ایران در گروهA دوم شود، بازی مرحله یک‌شانزدهم خود را در ایالت کالیفرنیا امریکا برگزار خواهد کرد.

