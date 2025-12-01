خبرگزاری کار ایران
ستاره جوان استقلال پیش از دیدار مقابل دربی پایش به گلزنی باز شد تا اکنون مهیای این جدال بزرگ شود.

به گزارش ایلنا،  در واپسین دقایق نیمه نخست دیدار، استقلال توانست در پی یک اشتباه فردی از خط دفاعی فولاد به گل برسد؛ گلی که بار دیگر نام سعید سحرخیزان را به‌عنوان ستاره این روزهای آبی‌ها مطرح کرد.

 حمله از سمت چپ و با ارسال بلند حسین گودرزی آغاز شد؛ توپی که شاید هدفگذاری دقیقی نداشت اما در ادامه به شکلی غیرمنتظره به سود استقلال تمام شد.

 پس از دریافت توپ توسط علی نعمتی، مدافع باتجربه فولاد، یک تکل بلند و نامناسب باعث شد توپ به‌صورت ناقص دفع شود و در مسیر حرکت سحرخیزان قرار بگیرد. 

مهاجم جوان استقلال با فرصت‌طلبی همیشگی‌اش از اشتباه رقیب نهایت بهره را برد و با سرعت به سمت دروازه حرکت کرد. در حالی که هیچ مدافعی سد راهش نبود، تنها حامد لک را پیش روی خود دید و با خونسردی کامل توپ را از بین پاهای او عبور داد تا استقلال به گل نخست دست پیدا کند و ورزشگاه شهدای شهرقدس به اوج هیجان برسد.

 این گل سومین گل سحرخیزان در این فصل بود؛ روندی که نشان می‌دهد او در بهترین فرم دوران حرفه‌ای خود قرار دارد و آبی‌ها امیدوارند در دربی پیش رو نیز نقش‌آفرینی کند.

