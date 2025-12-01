کابوس بزرگ مصدومیت علیه استقلال پیش از دیدار با پرسپولیس

به گزارش ایلنا، در بازی حساس استقلال و فولاد، تنها سیزده دقیقه از مسابقه گذشته بود که شوک بزرگی به اردوی آبی‌ها وارد شد. مهران احمدی، تنها هافبک خلاق و بازیساز استقلال، پس از برخوردی در میانه زمین دچار درد شد و روی زمین نشست. او ابتدا تلاش کرد به بازی برگردد و حتی به کادرفنی علامت داد که می‌تواند ادامه دهد، اما چند ثانیه بعد دوباره نقش بر زمین شد و مشخص شد توان ادامه مسابقه را ندارد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که استقلال به‌خاطر مصدومیت منیرالحدادی و غیبت قطعی او در این مسابقه و همچنین دربی پیش‌رو با کمبود بازیکن مواجه بود و نگرانی درباره خط میانی تیم وجود داشت.

وضعیت احمدی ابتدا چندان جدی به‌نظر نمی‌رسید، اما درد او به‌سرعت تشدید شد و نیروهای امدادی با برانکارد وارد زمین شدند تا او را به بیرون زمین منتقل کنند؛ صحنه‌ای که سکوهای استقلالی‌ها را در همان دقایق ابتدایی در سکوت و اضطراب فرو برد. پس از خروج احمدی، ساپینتو مجبور شد اسماعیل قلی‌زاده را به زمین بفرستد تا خلأ تنها پلی‌میکر تیم را پر کند. اکنون همه چیز به ارزیابی پزشکی وابسته است تا مشخص شود احمدی به دربی می‌رسد یا نه.

