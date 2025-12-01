توپ پر ساپینتو برای دیدار مقابل پرسپولیس: وقت شکست قرمزهاست!

به گزارش ایلنا، در شبی که ساپینتو تصمیم گرفت برای مدیریت انرژی تیم و حفظ آمادگی بازیکنان کلیدی پیش از دربی، چند چهره مهم را روی نیمکت بنشاند، استقلال موفق شد با ارائه نمایشی هوشمندانه و در نهایت با کسب یک پیروزی ارزشمند، هم به صدر جدول بازگردد و هم با روحیه‌ای مضاعف وارد مهم‌ترین بازی نیم‌فصل شود. این پیروزی، از آن جهت اهمیت داشت که پرسپولیس پیش از آن با برد مقابل شمس‌آذر وارد فضای دربی شده بود و استقلال نمی‌خواست اجازه دهد رقیب سنتی، از نظر روانی و جدول امتیازات برتری محسوسی داشته باشد.

آبی‌ها مقابل فولاد بازی را با تمرکز بالا و برنامه‌ریزی مشخص آغاز کردند. ساپینتو به‌خوبی آگاه بود که با توجه به نزدیکی زمان دربی و فشار روحی این هفته، باید تیم را بدون هیجان کاذب و در عین حال با انگیزه کافی روانه زمین کند. در این مسیر، استقلال با وجود اینکه در دقایق میانی مسابقه احمدی را به‌دلیل مصدومیت از دست داد، هرگز نظم خود را از دست نداد و با اتکا به سرعت و خلاقیت نفرات هجومی خود توانست جریان بازی را کنترل کند.

در فاز تهاجمی، استقلال چند ستاره برجسته داشت که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تیم ایفا کردند. رزاق‌نیا با نفوذهای پرتکرار و پاس‌های عمقی دقیق، بارها ساختار دفاعی حریف را آزار داد. رضاییان با تجربه و بازیخوانی مثالزدنی‌اش، ریتم حملات را تنظیم می‌کرد و هرجا تیم نیاز به حفظ توپ یا انتقال سریع داشت، به‌موقع ظاهر می‌شد. فلاح نیز با دوندگی تحسین‌برانگیز و شرکت در پرس از جلو، اجازه نداد حریف از عقب زمین به‌راحتی بازیسازی کند.

اما شاید چشم‌نوازترین عملکرد این مسابقه را بتوان به سحرخیزان و قلی‌زاده نسبت داد؛ دو بازیکنی که نه‌تنها خطرناک‌ترین موقعیت‌ها را خلق کردند، بلکه با سرعت و تکنیک خود جریان بازی را به سود استقلال نگه داشتند. قلی‌زاده چند بار با حرکات انفجاری‌اش خط دفاع حریف را از هم پاشید و زمینه‌ساز ضربات آخر شد؛ همان نقشی که ساپینتو برای او در نظر گرفته بود.

در کنار این ستاره‌ها، نمی‌توان از عملکرد فوق‌العاده یاسر آسانی چشم پوشید. او با تحرک بالا، پاس‌های بین خطوط و جسارت در مالکیت توپ نشان داد که اگر در اوج باشد، می‌تواند یکی از برگ‌های برنده استقلال در دربی باشد. نمایش او پیامی روشن برای کادرفنی و هواداران داشت؛ آسانی آماده‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند و حضورش در ترکیب اصلی مقابل پرسپولیس می‌تواند معادلات دربی را تغییر دهد.

حسن ختام نمایش دل‌انگیز آبی‌ها صحنه‌ای بود که آدان پنالتی انصاری را مهار کرد و ۳ امتیاز را برای استقلال نگه داشت.

ساپینتو با این پیروزی، در واقع یک قدم بزرگ پیش از دربی برداشت؛ نه‌فقط از نظر امتیازی، بلکه از نظر روحی. استقلال نشان داد حتی بدون استفاده از تمام توان و با حفظ برخی نیروها، توانایی کنترل مسابقه، مدیریت شرایط و رسیدن به برد را دارد. این همان تمرین ذهنی و تاکتیکی است که سرمربی پرتغالی به آن نیاز داشت تا تیمش را وارد یک چالش بزرگ کند.

اکنون استقلال با رسیدن به صدر جدول، با اعتماد به ‌نفس و روحیه‌ای کاملاً تهاجمی به استقبال دربی می‌رود. دیداری که می‌تواند مسیر فصل را مشخص کند و آبی‌ها امیدوارند تمرین پیروزی‌ای که برابر این حریف انجام دادند، در دربی روز جمعه هم تکرار شود.

انتهای پیام/