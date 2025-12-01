با آمار هیجان انگیز پرسپولیس در اراک: 3 باخت و 5 برد بزرگ
انتخاب اراک به عنوان میزبان دربی برای استقلالیها یادآور خاطرات تلخ تقابلهای اخیرشان مقابل پرسپولیس است.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس با حرکتی رونالدینیویی و بعد از پرت کردن حواسها به مشهد و شیراز به یکباره شهر اراک را بهعنوان میزبان دربی دور رفت برگزید تا از استقلال در این شهر و استادیوم عاریهای میزبانی کند.
مدیران باشگاه پرسپولیس بعد از نتیجهگیری درباره میزبانی در اراک هرگز از تصمیم خود کوتاه نیامدند و سرانجام قرار شد بازی رفت سرخابیها در مرکز استان مرکزی برگزار شود. جایی که قبلاً یک بار سابقه میزبانی از این مسابقه را داشته اما با توجه به تعداد کم تماشاگر و البته انجام مسابقه در ورزشگاهی کوچک و خارج از تهران نمیتواند چندان شبیه یک دربی واقعی باشد.
به هر حال پرسپولیس طی چهار سال اخیر از بازی در ورزشگاه اراک خاطرات تلخ و شیرینی دارد و همین مسأله باعث شده تا در نگاه تاریخی به سوابق بازی در این شهر همه چیز مبهم باشد.
پرسپولیس در اراک چهار بار به آلومینیوم این شهر باخته؛ سه بار در لیگ برتر و یک بار در جام حذفی. آخرین مسابقهای که پرسپولیس در این شهر برگزار کرده مربوط به دیدار برگشت فصل قبل مقابل آلومینیوم است که با نتیجه یک – یک مساوی تمام شد. در آن مسابقه هم پرسپولیس تا آستانه باخت پیش رفت اما گل دقیقه 88 علیپور تیم کارتال را نجات داد.
نکته اینجاست که اوسمار در زمان سرمربیگریاش دوبار در اراک به همین آلومینیوم باخته است. یکبار در بهمن 1402 و نخسیتن مسابقهای که هدایت پرسپولیس را بهعنوان سرمربی تجربه کرد با شوت از راه دور مهدی نوری باخت تا فشار روی او و مدیران باشگاه وحشتناک شود. یکبار هم در بهار سال قبل که در جام حذفی تیمش دو بار جلو افتاد اما در نهایت با تساوی 4-4 به ضربات پنالتی رفت و شکست خورد تا از آن جام کنار برود.
پرسپولیس قبلاً هم دو بار در اراک به آلومینیوم باخته بود که هر دو بار در زمان سرمربیگری یحیی گلمحمدی اتفاق افتاد.
البته برگزاری مسابقه در این شهر یک خاطره تلخ دیگر هم برای پرسپولیس دارد که مربوط به بازی سوپرجام فصل قبل میشود. اواخر دیماه سال گذشته پرسپولیسی که سرمربی نداشت و کریم باقری بهصورت موقت هدایتش میکرد در این شهر مقابل سپاهان قرار گرفت که با گل دقیقه 2 انزونزی باخت و دستش به این جام نرسید.
اما سرخها در اراک دو برد مهم داشتهاند. بار اول وقتی قرار شد بازیهای پرسپولیس و سپاهان در شهر ثالث برگزار شود اوایل دیماه سال 1400 پرسپولیس در اراک از این تیم میزبانی کرد و با تکگل کمال کامیابینیا پیروز شد. دومین برد مهم در این شهر نیز مربوط به دربی رفت فصل گذشته است که سرخها با هدایت گاریدو با پنالتی دقایق آخر حسین کنعانیزادگان برنده شدند تا احتمالاً بهواسطه همین برد بزرگ و خاطره خوش دوباره سراغ میزبانی در اراک بروند.
در مجموع پرسپولیس 5بار در این شهر باخته است؛ سه باخت لیگ برتری مقابل آلومینیوم، یک باخت حذفی مقابل آلومینیوم و یک باخت سوپرجام در مصاف با سپاهان. سرخها فقط سه بار در این شهر برنده بودهاند: یک برد دربی لیگ برتری مقابل استقلال، یک برد مقابل سپاهان در لیگ برتر و یک پیروزی مقابل آلومینیوم در شهریورماه 1401 که با تکگل میلاد سرلک اتفاق افتاد. یک بازی سرخها در این شهر نیز با تساوی همراه بوده که مربوط به آخرین حضور در این شهر است و به تساوی یک – یک مقابل آلومینیوم انجامید.
حالا با آمار 5 باخت، سه برد و یک تساوی آیا انتخاب این شهر از منظر تاریخی درست بوده است؟