پرسپولیس و گلزنانی که راه دروازه استقلال را به یاد دارند

به گزارش ایلنا، دربی 14 آذر باتوجه به موقعیت دو تیم در جدول و کری‌های رایج هواداری کم‌کم داغ و داغ‌تر می‌شود. پرسپولیس از دیروز برای این مسابقه استارت زد و پیش‌بینی می‌شود هر چقدر که به بازی جمعه نزدیک شویم اخبار مربوط به حواشی و اتفاقات این مسابقه پررنگ‌تر شده و بالطبع در اردوی پرسپولیس هم بازتاب گسترده‌ای داشته باشد.

با این حال برای برخی بازیکنان و اعضای تیم پرسپولیس این دربی از یک نظر خاص و ویژه است چرا که برای نخستین بار این دیدار را تجربه خواهند کرد. این مسأله از رأس باشگاه تا بازیکنان جوان که برخی‌شان در این فصل به تیم اصلی اضافه شده‌اند، مصداق دارد.

پیمان حدادی که چندی قبل جای رضا درویش را گرفت اولین دربی خود را در نقش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تجربه می‌کند. از وقتی حدادی مدیرعامل شده پرسپولیس هر دو بازی خود با سرمربیگری اوسمار را برده و اگر در این دربی هم برنده شود شرایط برای این مدیر جوان خوب پیش خواهد رفت. جالب اینکه حدادی روزگاری در نقش هوادار، تماشاگر این دربی بوده و حالا به‌عنوان مدیرعامل حتماً استرس بسیار بیشتری نسبت به دوران هواداری‌اش در زمان تماشای این مسابقه خواهد داشت.

با اینکه اوسمار ویرا این مسابقه را هم به‌عنوان مربی و هم به‌عنوان سرمربی تجربه کرده و با اتمسفر این دیدار کاملاً آشناست اما سه دستیاری که با خودش از برزیل آورده برای نخستین بار این دیدار تاریخی و مهم را تجربه خواهند کرد. همچنین از بین دیگر اعضای کادرفنی پرسپولیس امیرحسین پیروانی برای نخستین بار دربی را تجربه خواهد کرد و برخلاف برادرش که یکی از باسابقه‌ترین ارکان پرسپولیس در تاریخ دربی بوده، حضور در این مسابقه برایش تازگی خواهد داشت. گفتنی است په‌په لوسادا اسپانیایی با دربی کاملاً آشناست اما برای هموطنش امیلیو آلوارز که مربی گلرها است دربی اولی به حساب خواهد آمد.

از بین بازیکنانی که امسال و از شروع فصل جاری به پرسپولیس پیوسته‌اند نفراتی برای نخستین بار این دیدار را تجربه خواهند کرد. پیام نیازمند شاید مهم‌ترین آنها باشد. اوریه، بیفوما و باکیچ 3بازیکن خارجی جدید پرسپولیس که البته مشخص نیست در این مسابقه به میدان بروند هم جزو دربی اولی‌ها هستند با این تفاوت که بیفوما برخلاف باکیچ مقابل استقلال بازی کرده و گل هم زده است.

غیر از عمری که قبلاً در این دیدار حضور داشته، نفراتی مثل محمدامین کاظمیان، محمدحسین صادقی، مجتبی فخریان هم برای اولین بار در دربی حاضر خواهند شد اگرچه برخی از آنها باید خوش‌شانس باشند تا به لیست این مسابقه برسند. نکته اینجاست که هر سه بازیکن با پیراهن تیم‌های سابق‌شان آلومینیوم اراک، هوادار و شمس‌آذر مقابل استقلال موفق به گلزنی شده‌اند.

رضا شکاری که با پیراهن سپاهان و ذوب‌آهن بارها مقابل استقلال بازی کرده جزو بازیکنانی است که این مسابقه را برای نخستین بار تجربه خواهد کرد. همچنین حسین ابرقویی‌نژاد که فصل قبل با پیراهن خیبر مقابل استقلال به میدان رفته امسال شانس این را خواهد داشت تا دربی را به‌عنوان بازیکن پرسپولیس تجربه کند.

