سکوت مرگبار پرسپولیس پیش از تقابل با استقلال

به گزارش ایلنا، حواشی مربوط به دربی از یک هفته قبل از این بازی شروع شد. این البته اتفاق تازه‌ای نیست و کاملاً مسبوق به سابقه است. در واقع هر وقت رقابت دو تیم در صدر جدول داغ بوده یا نتیجه این مسابقه در تعیین قهرمان تأثیر مستقیم داشته این بازی از قبل با حاشیه‌هایی همراه شده و همین حواشی در جریان مسابقه و نتیجه هم تأثیر مستقیم گذاشته است.

این‌بار حواشی از بازی با شمس‌آذر شروع شد. اتفاقات داوری این مسابقه که کم هم نبود باعث شد تا استقلالی‌ها وارد فضایی شوند که طی روزهای گذشته هم ادامه پیدا کرد. بعد از استوری‌ها و اعتراض مدیران رسانه یا استقلال نوبت به سرمربی این تیم رسید تا در کنفرانس خبری قبل از بازی تیمش مقابل فولاد صراحتاً به مسأله داوری بازی شمس‌آذر – پرسپولیس پرداخته و درباره قصاوت دربی ابراز نگرانی کند. ساپینتو با پیش کشیدن این بحث که تیم شایسته باید قهرمان لیگ برتر شود در پی این برآمد تا از الان کمیته داوران را برای انتخاب بهترین گزینه تحت فشار بگذارد. با این حال استقلالی‌ها با بدبینی مطلق به داوران وطنی خواستار استفاده از داور خارجی در دربی جمعه شدند.

البته از سوی پرسپولیس هم ابتدا خبری از سکوت نبود. علی اینانلو عضو هیأت مدیره و مسئول کمیته رسانه باشگاه پرسپولیس به‌علاوه سخنگوی تازه‌کار باشگاه بعد از بازی شمس‌آذر به‌خاطر‌ اظهارنظرهای خود در فضای مجازی محروم شدند هر چند نفر اول نسبت به اتفاقات داوری بازی شمس‌آذر واکنش نشان داده اما نفر دوم با ذکر اشتباهات سریالی داوری علیه پرسپولیس نسبت به داوری دربی ابراز نگرانی کرده بود. در عین حال درست بعد از همان مسابقه افشین پیروانی موضع هوشمندانه‌ای گرفت و نخواست جنگ دربی از زمین پرسپولیس و از جانب او به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین اعضای تیم شروع شود. پیروانی در مصاحبه خود در میکسزون ورزشگاه قزوین در قبال سؤال خبرنگاران درباره شعارهای هواداران استقلال علیه پرسپولیس و بازیکنانش در مسابقه با الوصل روی مسأله «احترام» تأکید ویژه‌ای داشت و حرفی نزد که واکنش هواداران و اعضای تیم رقیب را به‌دنبال داشته باشد.

اما بعد از موضع‌گیری عجیب ساپینتو این جنگ رسانه‌ای و تقابل اعضای دو تیم می‌توانست وارد فاز تازه‌ای شود چراکه سرمربی استقلال رسماً وارد ماجرایی شد که هم بحث داوری دربی را تحت‌الشعاع قرار ‌داد هم با زیر سؤال بردن قهرمانی‌های پرسپولیس علناً علیه رقیبش موضع گرفت. اما باشگاه پرسپولیس با وجود تیم رسانه‌ای تازه‌وارد و مدیران کم‌تجربه‌اش در این زمینه واکنشی نشان نداد تا خبری از تقابل نباشد.

خوشبختانه اوسمار ویرا برخلاف همتایش در تیم استقلال اصلاً اهل وارد شدن به چنین فضاهایی نیست و خیال پرسپولیسی‌ها از او راحت است. در عین حال با اینکه مدیریت باشگاه پرسپولیس تازه‌کار بوده و بعضاً از نیروهای جوان در لایه‌های مختلف مدیریت استفاده کرده اما موضع هوشمندانه‌ای در دو روز گذشته اتخاذ کرده‌ و حملات ساپینتو را بی‌پاسخ گذاشته‌ است. هر چند بعضاً برخی دوست دارند با موضعگیری‌های متقابل و سفت و سخت دنبال جلب نظر هواداران و الصاق برچسب «باغیرت» به خود باشند اما چنانچه این رویه تا دربی تداوم داشته باشد هم پرسپولیس با آرامش وارد مسابقه جمعه خواهد شد هم با رویکردی حرفه‌ای‌تر دست بالاتر را در این مسابقه خواهد داشت چراکه فقط روی مسائل فنی متمرکز شده و احتمال موفقیتش در این بازی بیشتر خواهد بود.

