به گزارش ایلنا، پنالتی دقیق و بدون دورخیز او، نمایشی از اعتمادبه‌نفس و کیفیت فنی‌اش بود؛ گلی که بار دیگر نشان داد چرا حبیبی‌نژاد به یکی از مهره‌های اصلی تفکرات محمد سعید اخباری تبدیل شده است. گرچه چادرملو دیدار مقابل تراکتور را با نتیجه ۳ بر ۱ واگذار کرد، اما ترکیب جوان و جنگنده اخباری بار دیگر نمایش امیدوارکننده‌ای ارائه داد. در این میان، حبیبی‌نژاد نه‌تنها گل زد بلکه در جریان بازی نیز از پرتلاش‌ترین چهره‌های میدان بود؛ بازیکنی که مستحق دعوت به تیم ملی شد و مزد عملکرد درخشان خود در فصل گذشته و لیگ امسال را گرفت.

دعوتی که نشان از روند رو به رشد و بلوغ فوتبالی او دارد. هرچند این بازیکن در تورنمنت «العین» فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد، اما همچنان امید دارد با ادامه همین روند در چادرملو دوباره نظر مثبت کادر فنی تیم ملی را جلب کند. او با چهار گل در شش بازی اخیرش یکی از آماده‌ترین هافبک‌های لیگ است و تلاش می‌کند با استمرار این کیفیت، نام خود را در فهرست نهایی تیم ملی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی تثبیت کند؛ هدفی که با نمایش‌های اخیرش چندان دور از دسترس نیست.

