تراکتور روی دور تکرار قهرمانی: مهارنشدنی مثل ارتش اسکوچیچ

تراکتور روی دور تکرار قهرمانی: مهارنشدنی مثل ارتش اسکوچیچ
تراکتور در ادامه روند موفق و مهارنشدنی خود اینبار چادرملو را شکست داد و با این برد قاطع به صدر جدول بازگشته است.

به گزارش ایلنا، در روزهایی که بیشتر از لیگ برتر فوتبال کشورمان، توجه‌ها به حضور تیم ملی در جام جهانی معطوف شده است و بخش زیادی از هواداران و دوستداران فوتبال کشورمان منتظر بازی تیم ملی در جام جهانی هستند، در این بین کم‌فروغی و بی‌فروغی برخی از ستاره‌های فوتبال کشورمان بویژه لژیونرها که اوضاع چندان خوبی ندارند، به بحث اصلی فوتبال ما تبدیل شده است و شاید بتوان گفت نه تنها هواداران فوتبال بلکه حتی مجموعه مدیریتی فوتبال کشورمان را هم دچار نگرانی و استرس کرده است به طوری که فعلاً وعده نسیه برای عبور از شرایط فعلی، بهترین گزینه سرمربی تیم ملی کشورمان شده است. با وجود این با نگاهی دقیق‌تر به لیگ برتر فوتبال کشورمان شاید بتوان گفت تصمیم‌گیران در تیم ملی برای جام جهانی به راحتی می‌توانند برخی از ستاره‌های بی‌فروغ تیم ملی را با ستاره‌های آماده و خوب لیگ برتر تعویض کرده و جان تازه‌ای به تیم ملی تزریق کنند. فارغ از بسیاری از بازیکنان خوب در تیم‌های حاضر در لیگ برتر و آمادگی آنها برای نمایش چشمگیر در ترکیب تیم ملی کشورمان در جام جهانی، در این برهه از بازی‌های لیگ برتر می‌توان به برخی از بازیکنان تیم تراکتور اشاره کرد که اتفاقاً همین بازیکنان توانسته‌اند بهترین شرایط را برای تیمشان در لیگ نخبگان آسیا رقم بزنند.

حسین‌زاده آماده تهاجم به دروازه حریفان

امیرحسین حسین‌زاده مهاجم تیم تراکتور در این روزها بهترین شرایط را دارد و باید گفت در صورتی که فرصت مناسب به این بازیکن داده شود، به طور حتم می‌تواند حسابی در ترکیب تیم ملی خودنمایی کند. حسین‌زاده در 10 بازی برای تراکتور 7 گل زده و دو پاس گل داده که به طور کامل نشان می‌دهد او در بهترین روزهای فوتبال خود به سر می‌برد و ضروری است که تیم ملی در چنین شرایطی از این وضعیت حسین‌زاده بهترین استفاده را ببرد. حسین‌زاده در 10 بازی گذشته یک بار هم هت‌تریک کرده و از انگیزه و قدرت بالایی برخوردار است.

هاشم‌نژاد برگرداننده بازی‌های تراکتور

مهدی هاشم‌نژاد بازیکن جوان و باانگیزه تراکتور یکی از بهترین‌های این دوره از رقابت‌های لیگ برتر به شمار می‌رود. او هر وقت در ترکیب تراکتور قرار گرفته به راحتی توانسته روند بازی تیمش را به سمت صعودی تغییر دهد. به طور مثال در همین بازی هفته یازدهم نبودن او در بازی تیمش مقابل چادرملو اردکان برای بسیار از هواداران تراکتور تعجب‌آور بود. اما اسکوچیچ او را در نیمه دوم به زمین فرستاد تا از خستگی احتمالی بازیکنان چادرملو بهترین استفاده را ببرد. هاشم‌نژاد بلافاصله بعد از ورود با سرعت همیشگی خود به قلب دفاع چادرملو زد و با یک پاس در عمق، زمینه‌ساز گل دوماگوی دروژدک شد؛ گلی که طلسم گلزنی دو ماه اخیر دروژدک را شکست و باعث شد تیم تراکتور هم سرانجام دروازه چادرملو را باز کند و پیش بیفتد. او دقایقی بعد روی یک پاس خوب دیگر، امیرحسین حسین‌زاده را صاحب توپ کرد تا این بازیکن با ارسال روی دروازه، دروژدک را در موقعیت گل دوم قرار دهد. نکته جالب اینکه هاشم‌نژاد در آخرین دقایق هم پاس منجر به خطای پنالتی را برای تیبور هلیلوویچ ارسال کرد تا روی هر سه گل تیمش اثرگذار ظاهر شود. حضور هاشم‌نژاد در نیمه دوم و به ثمر رسیدن سه گل برای تراکتور به خوبی نشان می‌دهد که او چقدر می‌تواند در ترکیب تیم ملی هم در مواقع ضروری مؤثر واقع شود.

