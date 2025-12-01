خبرگزاری کار ایران
بارسلونا بعد از برد سخت: این فقط شروع بازگشت ماست
پس از برد دشوار برابر آلاوس، بازیکنان بارسلونا و فلیک با وجود نگرانی از عملکرد تیم، با یک جمله مشترک رختکن را ترک کردند: ما بهتر می‌شویم و ادامه می‌دهیم.

به گزارش ایلنا،  پس از دیدار دشوار بارسلونا مقابل آلاوس، فضای رختکن تیم ترکیبی از نگرانی و امید بود. بازیکنان و هانسی فلیک به خوبی می‌دانستند که عملکردشان فاصله زیادی با استانداردهای فصل گذشته دارد، اما همزمان با این آگاهی، ایمان داشتند که روزهای اوج دوباره بازخواهد گشت. جمله‌ای که پس از بازی بارها تکرار شد، همین بود: «ما بهتر می‌شویم و ادامه می دهیم».

در جریان بازی، بارسا تحت فشار شدید قرار داشت و تنها با تلاش دنی اولمو و گل دوم او توانست پیروزی را از آن خود کند. این نتیجه نه تنها سه امتیاز ارزشمند را به ارمغان آورد، بلکه به بازیکنان و کادر فنی روحیه داد و نشان داد تیم می‌تواند حتی در شرایط سخت دوام بیاورد. با این حال، نمایش کلی تیم روان و هماهنگ نبود و بارسا هنوز فاصله زیادی با بازی ایده‌آل خود دارد.

بهترین بازیکنان این دیدار رافینیا، خوان گارسیا و پدری بودند. مهارت‌ها و شور آنها، همراه با رهبری جوانانی مانند پدری، نشان می‌دهد بارسا مسیر بازگشت به سطح بالای خود را آغاز کرده و نسل جدید، رهبری تیم را برعهده خواهد گرفت. ماه‌های آینده، با بازی‌های حساس مقابل اتلتیکو، بتیس و آینتراخت، فرصتی طلایی برای اثبات توانایی‌های واقعی تیم است.

 

