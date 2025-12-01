لیائو: در میلانِ آلگری شماره ۹ شدن را یاد میگیرم
رافائل لیائو پس از گل سهامتیازی برابر لاتزیو گفت در نقش جدیدش پیشرفت کرده و با حضور آلگری، میلان در مسیر درست قهرمانی حرکت میکند.
به گزارش ایلنا، میلان با آلگری روزهای درخشانی را تجربه میکند. روسونری شنبهشب در دیدار حساس برابر لاتزیو در هفته سیزدهم رقابتهای سری A با یک گل به پیروزی رسید تا موقتاً به صدر جدول ردهبندی صعود کند. لیائو تک گل میلان را در این بازی به ثمر رساند. این ستاره پرتغالی بعد از بازی گفت: «دارم یاد میگیرم چگونه در پست شماره ۹ بازی کنم اما تیم هم داخل زمین و هم خارج از آن به من کمک میکند. همتیمیهایم حرکاتم را درک میکنند. پاس عرضی توموری را که منجر به گل شد، در تمرینها کار کرده بودیم، بنابراین میدانستم باید کجا باشم تا توپ را دریافت کنم.»
لیائو ادامه داد: «ما باید به پیشرفت ادامه دهیم. تیم قوی لاتزیو را شکست دادیم که میخواست در جدول صعود کند. از این پیروزی بسیار خوشحالیم و میخواهیم با قدرت ادامه دهیم. در مسیر درست هستیم اما هنوز بازیهای زیادی را در این فصل پیش رو داریم.»
او در ستایش از مکس آلگری، سرمربی تیمش، گفت: «همانطور که قبلاً گفتم، آلگری یک برنده است. او قبلاً با میلان قهرمان شده است و میتواند همه را آماده نگه دارد.» لیائو در پایان گفت: «دیدید که بازیکنان ذخیره چگونه رفتار درست داشتند. این موارد کسب قهرمانی را آسانتر میکند. هیچ بازی آسانی نیست. فصل بسیار سختی را تجربه میکنیم اما بهخوبی میدانیم که برای محققکردن رؤیای خود باید تلاش کنیم و هزینه بدهیم.»