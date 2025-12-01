خبرگزاری کار ایران
اعتراض تند لاتزیو به داوری

باشگاه لاتزیو پس از شکست جنجالی مقابل میلان، از حضور در نشست‌های خبری خودداری کرد و با انتشار ویدئوی صحنه مشکوک به پنالتی در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض خود به قضاوت داور را به شکلی غیرمتعارف نشان داد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه لاتزیو حاضر به انجام مصاحبه پس از برد میلان نشد و فیلم صحنه خطا را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در زمان‌های تلف‌ شده روی خط کنار زمین هرج‌ و مرجی ایجاد شد که داور این بازی احتمال خطای هند از پاولوویچ را بررسی کرد اما در نهایت تصمیم گرفت که ابتدا آدام ماروسیچ روی او خطا کرده است. با این حال، مکس آلگری و مارکو یانی، مربی لاتزیو، هر دو به دلیل اعتراض از زمین اخراج شدند. خشم لاتزیو از این تصمیم باعث شد که آنها تصمیم به سکوت رسانه‌ای بگیرند. بنابراین هیچ‌ یک از بازیکنان، سرمربی یا نمایندگان این باشگاه پس از سوت پایان این مسابقه با رسانه‌ها صحبت نکردند. در عوض، آنها فیلم این صحنه را در شبکه‌های اجتماعی‌شان منتشر کردند و این پیام را در توضیح آن نوشتند: «متأسفیم که نمی‌توانیم امشب به اتاق برگزاری نشست خبری بیاییم اما اجازه می‌دهیم تصاویر به‌ جای ما صحبت کنند.»

این تصمیم جنجال زیادی ایجاد کرد، بنابراین DAZN از کارشناس داوری به نام مارلی خواست تا نظرش را درباره این صحنه بگوید. او گفت: «این نمی‌تواند پنالتی روی پاولوویچ باشد، به سه دلیل. اول اینکه دو بازیکن فاصله بسیار نزدیکی با هم دارند، دوم اینکه دست به سمت توپ حرکت نمی‌کند چون پشت پاولوویچ قرار دارد، بنابراین او نمی‌تواند آن را ببیند و به این سرعت واکنش نشان دهد. داور در نهایت تصمیم درست را به روش اشتباه گرفت چون گفتن اینکه خطا از بازیکن حریف بوده نیز اغراق‌آمیز است.»

 

