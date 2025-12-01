از آشوب دقیقه ۱۰۴ تا پیام معنادار برای ماندن مایک مانیان؛
نبرد جنجالی میلان و لاتزیو
دیدار پرتنش میلان و لاتزیو در سنسیرو شبی پرفشار و پرحاشیه را رقم زد.
به گزارش ایلنا، دیدار پرهیجان و تنشزای میلان و لاتزیو در سنسیرو شبی بهیادماندنی اما پرفشار برای روسونری رقم زد، شبی که از یک نیمه نخست کمرمق آغاز شد اما در دقایق پایانی به نقطه جوش رسید و داوری جنجالی جوزپه کولو، نبرد را تا دقیقه ۱۰۴ کشاند.
بازی زمانی وارد فاز آشوب شد که در واپسین ثانیههای وقت اضافه، شوت رومانیولی به دست پاولوویچ برخورد کرد و بازیکنان لاتزیو با احاطه داور، درخواست بازبینی VAR داشتند. تنش به حدی بود که کولو ابتدا درگیر ساماندادن به اعتراضها، با کارتهای متوالی شد و حتی نتوانست بهموقع پشت مانیتور قرار بگیرد. ماکس آلگری که کنار زمین خشمگینانه به تصمیمات داور اعتراض داشت، با کارت قرمز اخراج شد. در آن سو نیز مارکو یانی، دستیار ساری، تا مرز درگیری فیزیکی با آلگری پیش رفت و تنها دخالت چند نفر مانع از یک برخورد سنگین شد.
سرانجام داور پس از دقیقهای مکث مقابل مانیتور، نتیجه را اعلام کرد: «برخورد توپ به دست پاولوویچ وجود دارد، اما قبل از آن، او توسط ماریوشیگ نگه داشته شده و خطا رخ داده است.» تصمیمی که سنسیرو را منفجر کرد و بازیکنان لاتزیو را بهتزده و عصبانی بر جای گذاشت. بازی پس از چند دقیقه آشوب، بالاخره در دقیقه ۱۰۳:۵۰ پایان یافت و پیروزی یک-صفر میلان رسمی شد.
اما جنجالها تنها به صحنه داوری محدود نماند. روز بعد، موضوع داغ دیگری به صدر اخبار میلان بازگشت: آینده مایک مانیان؛ دروازهبانی که هفتههاست با عملکرد فوقالعادهاش، نقشی کلیدی در نتایج تیم دارد اما مذاکرات تمدید قراردادش همچنان پیچیده و حساس دنبال میشود.
در این فضای مبهم، یک پیام ساده اما معنادار از سوی ماتئو گابیا، مدافع جوان و تأثیرگذار روسونری، توجه همگان را جلب کرد. او زیر پست اینستاگرامی مانیان در واکنش به دو ایموجی «مغز» که گلر فرانسوی گذاشته بود، نوشت: «لطفاً…» همراه با ایموجی قلم، یعنی «لطفاً قرارداد را امضا کن». این درخواست صریح که صدها لایک گرفت، بازتاب گستردهای در رسانههای ایتالیایی داشت و بهنوعی صدای رختکن میلان در حمایت از ماندن مانیان تلقی شد.
از سوی دیگر، مدیر ورزشی باشگاه، ایگلی تاره، پیش از بازی تأکید کرده بود که طرفین «در آرامش و بدون فشار» در حال گفتوگو هستند؛ اما همگان میدانند که حفظ یکی از بهترین دروازهبانان اروپا برای میلان، نه فقط فنی بلکه راهبردی است.
در مجموع، میلان این روزها در میانه نبردی چندجانبه قرار دارد: جنگ برای ماندن در کورس قهرمانی، مدیریت بحرانهای لب خط و تلاش برای حفظ ستارهای که میتواند فصل روسونری را دگرگون کند. شبی مانند دیدار برابر لاتزیو نشان داد که این تیم توان جنگیدن دارد اما آیندهاش بیش از همیشه، به آرامش بیرون از مستطیل سبز وابسته است.