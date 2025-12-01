توقف رئال مادرید در خانه خیرونا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) و در چارچوب رقابت‌های هفته چهاردهم لالیگای اسپانیا میهمان جیرونا بود و در پایان این دیدار با تساوی یک - یک متوقف شد.

تنها گل رئالی‌ها در این بازی از روی نقطه پنالتی و توسط کیلیان امباپه در دقیقه 67 زده شد؛ این در حالی است که پیشتر یک گل این بازیکن در دقیقه 40 از سوی VAR رد شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

رئال سوسیداد 2 - ویارئال 3

سویا صفر - بتیس 2

سلتاویگو صفر - اسپانیول یک

در جدول رده‌بندی لالیگا؛ بارسلونا با 34 امتیاز صدرنشین است، رئال 33 امتیازی در رده دوم قرار دارد و ویارئال نیز با 32 امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

