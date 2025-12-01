به گزارش ایلنا، فیل فودن ستاره انگلیسی منچسترسیتی، پس از پیروزی سخت ۳-۲ تیمش مقابل لیدزیونایتد اعتراف کرد که اگر عملکرد سیتی به همین شکل ادامه یابد، این تیم شانسی برای رقابت با آرسنال در صدر جدول نخواهد داشت. پیروزی دیرهنگام سیتی که با گل ثانیه‌های پایانی فودن رقم خورد، در حالی به دست آمد که شاگردان دنیل فارکه توانسته بودند دو گل عقب‌افتادگی را جبران کنند و تیم پپ گواردیولا را تا آستانه از دست دادن امتیاز پیش ببرند.

فودن پس از بازی تأکید کرد که نمایش سیتی از ابتدا تا انتها در سطح قابل قبول نبود و حتی صحبت‌های میان بازی با گواردیولا نیز تنها به‌صورت مقطعی توانست ریتم تیم را تغییر دهد. او گفت پس از مشورت با سرمربی، نحوه پرسینگ و شکل بازی تغییر کرد اما این اصلاحات چند دقیقه بعد با گل تساوی لیدز بی‌اثر شد.

به‌گفته فودن، مشکل اصلی سیتی «عدم هماهنگی کامل» بود، جایی که برخی بازیکنان برای پرسینگ جلو می‌کشیدند و برخی عقب می‌ماندند. او افزود: «روی توپ هم در فضاهای درست قرار نمی‌گرفتیم. اگر در ادامه فصل مقابل حریفان قدرتمند همین‌طور ظاهر شویم، قهرمانی لیگ را از دست می‌دهیم.»

این ملی‌پوش ۲۵ ساله که یکی از آماده‌ترین بازیکنان سیتی در فصل جاری بوده، معتقد است تیمش باید فوراً به فرم اطمینان‌بخش ابتدای ماه بازگردد. با این حال، نقش کلیدی او در پیروزی مقابل لیدز بار دیگر نشان داد که فودن در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از رهبران داخل زمین است.

او تأکید کرد که در سال‌های اخیر «پخته‌تر» شده و اکنون خود را یکی از رهبران تیم می‌داند، هرچند بازوبند کاپیتانی بر بازو ندارد. فودن یادآور شد که به‌دلیل سال‌های طولانی همکاری با گواردیولا، بیش از بسیاری از بازیکنان با استانداردهای مورد انتظار سرمربی آشناست.

فودن همچنین به فشار روانی هفته گذشته اشاره کرد و گفت پس از ناکامی مقابل نیوکاسل، چند فرصت از دست‌رفته او را برای روزها آزار داده است. او گل‌هایش برابر لیدز را «آغازی دوباره» دانست و تأکید کرد که انگیزه بیشتری برای ادامه فصل دارد: «این بازی به من اعتمادبه‌نفس زیادی داد. حالا فقط می‌خواهم دوباره بجنگم و بهتر شوم.»

در حالی که آرسنال در صدر جدول با ثبات پیش می‌رود، سخنان صریح فودن هشداری است برای سیتی؛ تیمی که اگرچه ظرفیت‌های بزرگی دارد، اما برای رسیدن به قهرمانی باید از بازی‌های پرنوسان و بی‌برنامه فاصله بگیرد.

انتهای پیام/