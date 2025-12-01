به گزارش ایلنا، باشگاه آژاکس آمستردام در آستانه ۱۲۵سالگی تصمیمی تاریخی گرفت: بازگشت دائمی به لوگوی کلاسیک و کنارگذاشته شده سال ۱۹۲۸؛ نمادی که بسیاری آن را «روح واقعی آژاکس» می‌دانند. این تصمیم پس از سال‌ها مطالبه هواداران، بحث‌های طولانی و حتی اعتراضات خیابانی اتخاذ شد، حرکتی که در دنیای مدرن فوتبال، به‌ویژه برای باشگاهی خارج از بازارهای ثروتمند، معنایی فراتر از نوستالژی دارد.

آژاکس که همواره بر پایه پرورش ستاره‌های بومی و فلسفه فوتبالی رینوس میشلز و یوهان کرویف شناخته شده، در سال‌های اخیر با چالش‌های مالی و ورزشی جدی مواجه شده است. افت نتایج در لیگ هلند و ناکامی کامل در فصل جاری لیگ قهرمانان، فاصله معناداری میان باشگاه و دوران طلایی‌اش ایجاد کرده. این فاصله حفظ پیوند با هواداران را بیش از همیشه ضروری کرده است.

لوگوی ۱۹۹۰ که طی سه دهه گذشته استفاده می‌شد، طراحی ساده‌تری داشت و با ۱۱ خط نمادین، هماهنگ با روند مدرن‌سازی برندها بود اما هواداران آن را خالی از هویت تاریخی می‌دانستند. در مقابل، نشان قدیمی با طراحی کاملاً دستی از قهرمان اسطوره‌ای «آژاکس»، یادآور دوره‌ای است که باشگاه با تکیه بر اصول خود، چهار قهرمانی اروپا را به‌دست آورد و نسل‌هایی طلایی تربیت کرد.

مدیرعامل باشگاه، «منو خیلن»، اعلام کرده بازگشت این نشان نمادی از بازگشت به DNA واقعی آژاکس است؛ هویتی که بر توسعه بازیکنان جوان، فوتبال تهاجمی و وفاداری به ریشه‌های باشگاه استوار است. این تصمیم، با وجود پیچیدگی‌های فنی در تولید تجهیزات و کالاهای تجاری، نتیجه همکاری طولانی با هواداران و مشورت با طراحان حرفه‌ای بوده است.

بازگشت به لوگوی تاریخی در حالی صورت می‌گیرد که آژاکس با سرعت شاهد خروج استعدادهایش به سمت لیگ‌های بزرگ است و دیگر مانند دهه‌های گذشته نمی‌تواند ستاره‌های جوانش را برای سال‌ها حفظ کند. اکنون امید باشگاه این است که تقویت هویت و نزدیکی دوباره با هواداران، بستر شکل‌گیری نسل طلایی جدید را فراهم کند.

برای باشگاهی که گذشته‌ای پرشکوه دارد، این تغییر تنها یک تصمیم ظاهری نیست بلکه تلاشی است برای اتصال دوباره ریشه‌ها به آینده و یادآوری این حقیقت که آژاکس، پیش از هر چیز، باشگاهی ساخته‌شده از مردم، فرهنگ و تاریخ است.

انتهای پیام/