واکنش رسانههای خارجی به عدم صدور ویزا برای تیم ایران در جام جهانی!
بحث عدم صدور ویزا به اعضای ایرانی خصوصا پیش از شروع جام جهانی در آمریکا که قرار است چند روز دیگر مراسم قرعه کشی آن برگزار شود، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در آستانه انجام قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیمی خبرساز گرفت؛ تحریم مراسم قرعهکشی در واشنگتن به دلیل ممنوعیت صدور ویزا برای بخشی از هیأت ایرانی از سوی دولت امریکا. این تصمیم که بازتاب گستردهای در رسانههای جهانی داشته، جام جهانی ۲۰۲۶ را از همان ابتدا درگیر تنشهای سیاسی کرده است. بر همین اساس روزنامه مارکا در گزارشی نوشت: «تنشها و ممنوعیت مهاجرت بین ایران و ایالات متحده، مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ را پیچیده میکند. این درگیری در بحبوحه ممنوعیت مهاجرتی اعلام شده توسط دولت دونالد ترامپ رخ میدهد.»
رسانه ایندین اکسپرس هم اعلام کرده است که این تحریم از سوی ایران شامل مسابقات نمیشود. در متن این گزارش آمده است: «لازم به ذکر است که این تحریم فقط به مراسم قرعهکشی محدود میشود و شامل خود مسابقات نمیشود. قرعهکشی، مسابقات مرحله گروهی را مشخص میکند و غیبت ایران، حتی اگر در خود مسابقات شرکت کند، کاملاً مشهود خواهد بود.»
طبق گزارشها، فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع با فیفا در تماس بوده و گفته شده است که این نهاد جهانی فوتبال با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، علاوه بر ایران، اعضای هیأت هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی روبهرو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایستهاش در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافت.