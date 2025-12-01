خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش رسانه‌های خارجی به عدم صدور ویزا برای تیم ایران در جام جهانی!

واکنش رسانه‌های خارجی به عدم صدور ویزا برای تیم ایران در جام جهانی!
کد خبر : 1721206
لینک کوتاه کپی شد.

بحث عدم صدور ویزا به اعضای ایرانی خصوصا پیش از شروع جام جهانی در آمریکا که قرار است چند روز دیگر مراسم قرعه کشی آن برگزار شود، به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در آستانه انجام قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیمی خبرساز گرفت؛ تحریم مراسم قرعه‌کشی در واشنگتن به دلیل ممنوعیت صدور ویزا برای بخشی از هیأت ایرانی از سوی دولت امریکا. این تصمیم که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشته، جام جهانی ۲۰۲۶ را از همان ابتدا درگیر تنش‌های سیاسی کرده است. بر همین اساس روزنامه مارکا در گزارشی نوشت: «تنش‌ها و ممنوعیت مهاجرت بین ایران و ایالات متحده، مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ را پیچیده می‌کند. این درگیری در بحبوحه ممنوعیت مهاجرتی اعلام‌ شده توسط دولت دونالد ترامپ رخ می‌دهد.»

رسانه ایندین اکسپرس هم اعلام کرده است که این تحریم از سوی ایران شامل مسابقات نمی‌شود. در متن این گزارش آمده است: «لازم به ذکر است که این تحریم فقط به مراسم قرعه‌کشی محدود می‌شود و شامل خود مسابقات نمی‌شود. قرعه‌کشی، مسابقات مرحله گروهی را مشخص می‌کند و غیبت ایران، حتی اگر در خود مسابقات شرکت کند، کاملاً مشهود خواهد بود.»

طبق گزارش‌ها، فدراسیون فوتبال ایران درباره این موضوع با فیفا در تماس بوده و گفته شده است که این نهاد جهانی فوتبال با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر، علاوه بر ایران، اعضای هیأت هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایسته‌اش در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی