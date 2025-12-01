آرکا البرز با ماسک به استقبال دنا یاسوج رفت

به گزارش ایلنا تیم شهر آرکا البرز در آستانه دیدار هفته پیشِ‌رو مقابل دنا یاسوج، از پوستر رسمی این مسابقه رونمایی کرد؛ پوستر‌ی که با شعار «نفس‌های پاک، حق فراموش‌شده‌ها» بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و به‌نوعی یادآور وضعیت نگران‌کننده آلودگی هوا در کرج و سایر شهرهای کشور است.

این پوستر که با طراحی متفاوت و لحنی کنایه‌آمیز منتشر شده، ضمن اشاره به مشکلات زیست‌محیطی البرز، مطالبه هواداران و مردم استان برای رسیدگی جدی‌تر به موضوع آلودگی هوا را برجسته می‌کند. اقدام شهر آرکا با واکنش‌های مثبت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و بسیاری آن را صدای ورزشیِ یک مطالبه عمومی دانسته‌اند.

در این پوستر به بی آبی های این روزها کشور و سد امیر کبیر نیز اشاره شده است.

دیدار شهر آرکا و دنا یاسوج فردا، شه شنبه 11 آذر 1404 از ساعت 15:00 در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد و عقاب ه امیدوارند با حمایت هواداران، نتیجه‌ای مثبت در این مسابقه کسب کنند.

انتهای پیام/