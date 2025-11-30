به گزارش ایلنا، بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر والیبال زنان ایران با حضور ۱۲ تیم آغاز شد و تیم شهر آرکا البرز در نخستین دیدار گروه B شروعی قدرتمند داشت.

شاگردان ساناز رضایی با ارائه نمایشی منسجم و حساب‌شده، میزبان خود مهرگان شیراز را در سه ست متوالی و با نتایج ۱۳–۲۵، ۱۶–۲۵ و ۱۵–۲۵ شکست دادند. آرکا که زیرساخت و نظم حرفه‌ای خود را تا حد زیادی مدیون مدیریت نوید علیزاده‌رهبر است، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و این پیروزی نیز ادامه همان مسیر روشن است.

ترکیب آرکا با عملکردی کم‌نقص تنها در ۷۵ دقیقه کار را تمام کرد تا نخستین فاتح لیگ ۱۴۰۴ لقب گیرد. این مسابقه با حضور ۱۲۰ تماشاگر برگزار شد.