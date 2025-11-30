خبرگزاری کار ایران
رسمی: خطیبی از هدایت مس رفسنجان برکنار شد

باشگاه مس رفسنجان با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، پایان همکاری با رسول خطیبی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان در بیانیه‌ای رسمی از پایان همکاری با رسول خطیبی خبر داد.

اطلاعیه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان به شرح زیر است:

بسمه تعالی 

با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال مس رفسنجان در فصل جاری و قرار گرفتن در انتهای جدول رده بندی و دلخوری جامعه ورزش و هواداران فوتبال رفسنجان بنا بر تصمیم کمیته فنی و موافقت هیأت مدیره باشگاه، به اطلاع می‌رساند:

پس از بررسی همه‌جانبه شرایط فنی تیم و با احترام به جایگاه و سوابق ارزشمند آقای رسول خطیبی در فوتبال کشور، تصمیم به پایان همکاری با ایشان گرفت.  

لازم به ذکر است طی هفته های اخیر، تمامی امکانات و حمایت‌های لازم از سوی باشگاه و مجموعه رفسنجان در اختیار تیم و کادر فنی قرار گرفت. حضور مدیران در تمرینات و رختکن، مصاحبه‌های رسانه‌ای و تلاش‌های گسترده برای خروج تیم از بحران، بخشی از این اقدامات بود. با این حال‌ شرایط موجود، فضای سنگین در شهر و نارضایتی عمومی، ادامه همکاری را غیرممکن ساخت.  

لازم به ذکر است در روزهای پیش‌رو، هیأت مدیره و کمیته فنی، بهترین تصمیم ممکن برای آینده باشگاه بزرگ مس رفسنجان اتخاذ خواهند کرد

باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس رفسنجان

انتهای پیام/
