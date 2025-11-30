خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت فرزاد حبیب‌الهی به پرسپولیس

بازگشت فرزاد حبیب‌الهی به پرسپولیس
کد خبر : 1721181
لینک کوتاه کپی شد.

فرزاد حبیب‌الهی، آنالیزور و دستیار فنی سابق برانکو ایوانکوویچ، پس از توافق با باشگاه پرسپولیس به‌عنوان مدیر اسکاتینگ به ساختار جدید دپارتمان آنالیز و استعدادیابی سرخ‌پوشان پیوست.

به گزارش ایلنا،  فرزاد حبیب‌الهی که سال‌ها در کنار برانکو ایوانکوویچ در تیم‌های پرسپولیس، الاهلی عربستان، تیم ملی عمان و تیم ملی چین فعالیت داشت، امروز پس از توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس به جمع سرخ‌پوشان بازگشت. او این‌بار نه در نقش آنالیزور، بلکه به‌عنوان مدیر اسکاتینگ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد این انتصاب در راستای اصلاح ساختار مدیریت ورزشی و شکل‌گیری دپارتمان جدید آنالیز و استعدادیابی انجام شده است؛ دپارتمانی که براساس برنامه معاونت ورزشی طراحی شده تا فرآیند جذب استعدادها و تحلیل فنی تیم به‌صورت ساختارمند پیش برود.

بازگشت حبیب‌الهی می‌تواند پرسپولیس را در مسیر توسعه سیستم استعدادیابی و استفاده هوشمندانه‌تر از داده‌های فنی یاری کند؛ همکاری تازه‌ای که پس از سال‌ها حضور موفق این مربی در کنار برانکو، بار دیگر او را به باشگاه سرخ‌پوشان بازگردانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی