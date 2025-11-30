به گزارش ایلنا، فرزاد حبیب‌الهی که سال‌ها در کنار برانکو ایوانکوویچ در تیم‌های پرسپولیس، الاهلی عربستان، تیم ملی عمان و تیم ملی چین فعالیت داشت، امروز پس از توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس به جمع سرخ‌پوشان بازگشت. او این‌بار نه در نقش آنالیزور، بلکه به‌عنوان مدیر اسکاتینگ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد این انتصاب در راستای اصلاح ساختار مدیریت ورزشی و شکل‌گیری دپارتمان جدید آنالیز و استعدادیابی انجام شده است؛ دپارتمانی که براساس برنامه معاونت ورزشی طراحی شده تا فرآیند جذب استعدادها و تحلیل فنی تیم به‌صورت ساختارمند پیش برود.

بازگشت حبیب‌الهی می‌تواند پرسپولیس را در مسیر توسعه سیستم استعدادیابی و استفاده هوشمندانه‌تر از داده‌های فنی یاری کند؛ همکاری تازه‌ای که پس از سال‌ها حضور موفق این مربی در کنار برانکو، بار دیگر او را به باشگاه سرخ‌پوشان بازگردانده است.

انتهای پیام/