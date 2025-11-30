جدایی میشائیل اونینگ از پرسپولیس قطعی شد

به گزارش ایلنا، میشائیل اونینگ، مربی آلمانی کادر فنی پرسپولیس، امروز با مدیران باشگاه به توافق نهایی رسید و رسماً از جمع سرخ‌پوشان جدا شد. این مربی باتجربه که در کارنامه‌اش سابقه سرمربیگری در بوندس‌لیگا دیده می‌شود، از ابتدای فصل در کنار اوسمار ویرا فعالیت داشت اما در نهایت تصمیم به جدایی گرفت.

باشگاه پرسپولیس جدایی این مربی را تأیید کرده و اعلام کرده است که این اتفاق با توافق دو طرف انجام شده است. درباره دلیل این جدایی توضیح رسمی ارائه نشده، اما به نظر می‌رسد تغییرات در کادر فنی و برنامه‌های آینده باشگاه در این تصمیم نقش داشته باشد.

پرسپولیس باید در روزهای آینده جانشین اونینگ را در کادر فنی مشخص کند تا تیم بدون خلأ در بخش فنی مسیر فصل را ادامه دهد.

