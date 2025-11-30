خبرگزاری کار ایران
احضار سه مدیر استقلال به کمیته اخلاق

احضار سه مدیر استقلال به کمیته اخلاق
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ساعاتی پس از پایان دیدار استقلال و فولاد، سه مدیر باشگاه استقلال را برای ارائه توضیحات احضار کرد.

به گزارش ایلنا،  پس از برتری استقلال برابر فولاد خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال طی اطلاعیه‌ای سه مدیر باشگاه استقلال را برای ادای توضیحات فراخواند. بر اساس اعلام رسمی فدراسیون، علی نظری جویباری، مهدی واعظی و پژمان ماندگاری موظف هستند روز دوشنبه در محل کمیته اخلاق حاضر شوند.

در اطلاعیه منتشرشده تأکید شده است: «حضور نامبردگان در زمان مقرر الزامی است و عدم حضور آنها بدون ارائه عذر موجه، طبق مقررات کمیته اخلاق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

این احضاریه در حالی صادر شده که علی نظری جویباری، عضو هیئت‌مدیره استقلال، چند روز پیش با حکم فدراسیون فوتبال از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده بود. با این حال او امروز در ورزشگاه شهرقدس حضور یافت، دیدار استقلال و فولاد را از نزدیک تماشا کرد و پس از بازی نیز با خبرنگاران گفت‌وگو کرد؛ موضوعی که احتمالاً یکی از دلایل اصلی احضار او به کمیته اخلاق است.

بر اساس اعلام کمیته اخلاق، مدیران استقلال باید درباره «موضوعات مطروحه» توضیحات لازم را ارائه دهند و نتیجه بررسی‌ها در ادامه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

