سپاهان هم برد/ طلایی پوشان در رده سوم جدول

تیم فوتبال سپاهان اصفهان با برتری پرگل در خانه مس رفسنجان به رده سوم جدول رده‌بندی صعود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و سپاهان اصفهان از ساعت 17:30 امروز (یکشنبه) در آخرین بازی هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف هم رفتند که سپاهان در این بازی با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد.

در این مسابقه احسان حاج‌صفی (8+45 - پنالتی)، آرش رضاوند (55) و محمد عسگری (85) برای سپاهان گلزنی کردند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم مس رفسنجان از دقیقه 40 و به دنبال اخراج امیرحسین صدقی 10 نفره شد.

شاگردان محرم نویدکیا که چندین هفته است روی نوار پیروزی قرار دارند با 18 امتیاز به رده سوم جدول رده‌بندی صعود کردند. مس نیز با هفت امتیاز همچنان در انتهای جدول جا خوش کرده است. این ششمین برد پی در پی تیم سپاهان در مسابقات لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 2 بود.

نتایج بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پیکان تهران یک - ملوان بندر انزلی صفر

شمس آذر قزوین یک - پرسپولیس 2

ذوب‌آهن اصفهان یک - خیبر خرم‌آباد یک

استقلال خوزستان صفر - گل‌گهر سیرجان یک

تراکتور تبریز 3 - چادرملو اردکان یک

آلومینیوم اراک یک - فجر شهید سپاسی شیراز یک

استقلال یک - فولاد خوزستان صفر

مس رفسنجان صفر - سپاهان اصفهان 3

