شکست نوجوانان ایران مقابل هند

تیم ملی نوجوانان ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، امروز با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل هند شکست خورد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در گروه D رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف هند رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد. شاگردان تیم ملی با وجود شروع امیدوارکننده، نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و در ادامه بازی دو بار دروازه خود را باز شده دیدند.

تنها گل ایران را امیررضا ولی‌پور در دقیقه ۱۹ مسابقه وارد دروازه هند کرد؛ گلی که امید زیادی برای تیم ایجاد کرد اما در ادامه روند بازی به سود حریف تغییر کرد.

این نتیجه شرایط ایران را در ادامه مرحله مقدماتی پیچیده‌تر می‌کند و نوجوانان باید در دیدارهای آینده برای جبران این شکست تلاش کنند.

