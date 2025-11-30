خبرگزاری کار ایران
پایان کار عارف آقاسی در استقلال

کد خبر : 1721136
عارف آقاسی، مدافع استقلال که در آغاز فصل یکی از خریدهای مهم این تیم بود، با تصمیم ساپینتو از فهرست آبی‌ها کنار گذاشته شد.

به گزارش ایلنا،  استقلال در دیدار برابر فولاد خوزستان در حالی بدون رستم آشورماتوف به میدان رفت که نام عارف آقاسی نیز در فهرست آبی‌پوشان دیده نمی‌شد. ساپینتو در غیاب دو مدافع تخصصی، ترجیح داد از عارف غلامی استفاده کند و همین تصمیم دوباره توجه‌ها را به وضعیت پیچیده آقاسی جلب کرد.

او پیش‌تر گفته بود ادامه بازی در استقلال زیر فشارها برایش سخت شده است؛ اما صحبت‌های روز گذشته ساپینتو نشان داد این اختلاف به نقطه پایان رسیده است. سرمربی استقلال در نشست خبری پس از دیدار با فولاد، موضعی صریح گرفت و اعلام کرد آقاسی دیگر جایی در تیم ندارد.

