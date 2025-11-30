ساپینتو: آقاسی با این رفتار جایی در استقلال ندارد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز در هفته یازدهم لیگ برتر با تک‌گل سعید سحرخیزان فولاد خوزستان را شکست داد و به صدر جدول بازگشت. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پس از پایان مسابقه عملکرد تیمش را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت: بازی سختی بود. زمین خوبی نداریم و این موضوع کار با توپ را دشوار می‌کند. فولاد توپ‌های بلند می‌انداخت و سعی داشت از ضدحمله‌ها استفاده کند. با این سبک بازی، باید برابرسازی کنیم تا بتوانیم فرصت ایجاد کنیم. این نوع فوتبال مورد علاقه ما نیست اما بردیم و شایسته‌اش بودیم.

ساپینتو پنالتی اعلام‌شده در جریان بازی را بحث‌برانگیز دانست و افزود: آن صحنه فقط یک دوئل بود. اگر گل می‌شد ناعادلانه بود. فولاد موقعیت خاصی نداشت اما ما موقعیت‌های بیشتری خلق کردیم.

او همچنین از بازگشت استقلال به صدر جدول با یک بازی کمتر ابراز رضایت کرد و گفت: به بازیکنانم افتخار می‌کنم؛ متحد، جنگنده و باهوش بودند. فصل طولانی است و نوسان طبیعی است اما تیم جو خیلی خوبی دارد.

مدیریت ترکیب و غیبت رستم و حردانی

سرمربی استقلال درباره تغییرات ترکیب و نیمکت‌نشینی رستم آشورماتوف توضیح داد: بهترین ترکیب را به زمین می‌فرستم. رستم عملکرد عالی داشته اما سه ماه مصدوم بود و در فواصل کوتاه بازی کرد. احساس کردیم خسته است. صالح حردانی هم شرایط مشابهی داشت. باید عادلانه مدیریت کنیم و به بازیکنان دیگر مثل عارف و جلالی هم فرصت بدهیم.

پاسخ به فشارها و انتقادات پیشکسوتان

ساپینتو درباره فشارهای هفته‌های اخیر گفت: نمی‌دانم چرا برخی بدون مسئولیت صحبت می‌کنند. یکی از پیشکسوتان ادعا کرده بود که من از باشگاه پول خواسته‌ام؛ کسی که در باشگاه بوده و هنوز معذرت‌خواهی نکرده است. بی‌احترامی‌ها زیاد شده اما ما متحد هستیم و توقف این قطار آسان نیست.

آخرین وضعیت مهران احمدی و منیر الحدادی

او درباره مصدومیت مهران احمدی گفت: یک ضربه بوده و احتمالاً ظرف دو روز برمی‌گردد. پس از ۴۸ ساعت مشخص می‌شود.

درباره شرایط منیر الحدادی نیز افزود: ریکاوری خوبی داشته و وضعیتش نزدیک بازی مشخص خواهد شد.

پروژه جنجالی: ماجرای عارف آقاسی

ساپینتو در بخش پایانی صحبت‌هایش به ادعای فرار از بازی توسط عارف آقاسی واکنش تندی نشان داد و گفت: این موضوع مرا دیوانه می‌کند. پنج هفته است که یک روز قبل از بازی می‌گوید درد دارم. تست گرفتیم و مشخص شد مشکلی ندارد. این دیگر مسئله من نیست؛ باشگاه باید آن را حل کند. با این رفتار نمی‌تواند در رختکن بماند.

