افشاگری عجیب درباره برانکو در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، یکی از موضوعاتی که خبرنگاران حاضر در شهرقدس از گرشاسبی مورد پرسش قرار دادند درباره پرسپولیس بود. مدیرعامل کنونی فولاد در پاسخ به این پرسش که آیا برای جایگزینی رضا درویش در پرسپولیس صحبتی با او انجام شده بود، گفت: «اجازه بدهید در این رابطه صحبتی نکنیم. یک زمانی پرسپولیس بودیم و کار خودمان را کردیم. تیمی که با پنجره بسته تحویل گرفتیم، بدون بازیکن به اوج رساندیم. به فینال آسیا و سوپرجام رسیدیم. لیگ برتر هم از آن خود کردیم. پاداش ما بعد از فینال آسیا یک خداحافظی نامحترمانه بود که خستگی اش هم به تن ما بود.»

از گرشاسبی سوال شد که دلیل این برکناری چه بوده و او پاسخ داد: «دلیلش این بود که باید بله قربان گو می‌بودیم و من زیر بار این نرفتم و خیانت نکردم.»

مدیرعامل فولاد درباره حضور حدادی در سمت مدیریت پرسپولیس بیان کرد: «من شناختی از ایشان ندارم و اظهارنظری نمی‌کنم.»

گرشاسبی در پاسخ به این پرسش که چه درخواست هایی از او در پرسپولیس داشتند که زیر بار نرفته است، گفت: «یکی از درخواست ها جابه جایی برانکو بود؛ مسائل دیگر هم از آن گذشته و نمی‌خواهم درباره اش صحبت کنم.»

گرشاسبی بار دیگر با این سوال که آیا با او درباره بازگشت به پرسپولیس صحبتی شده بود، مواجه شد و اینبار گفت: «خیر، مذاکره ای با من نشده بود.»

