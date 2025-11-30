به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر با گل سعید سحرخیزان فولاد خوزستان را شکست داد. یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد، در نشست خبری پس از این دیدار تأکید کرد که تیمش شایسته شکست نبود و نمایش شاگردانش را مثبت ارزیابی کرد.

گل‌محمدی گفت: باور اینکه این بازی را با چنین سبک و شرایطی واگذار کردیم سخت است. در ۳۰ دقیقه اول استقلال وارد زمین ما نشد. از لحاظ فنی تیم برتر میدان بودیم، اما زمین چمن کیفیت بسیار بدی داشت و اجازه بازی‌سازی نمی‌داد. حتی برای تمرین هم مناسب نیست. مجبور شدیم مانند استقلال بازی مستقیم انجام دهیم.

او با اشاره به مشکلات تیمش در فاز نهایی حمله افزود: بازیکنان ذهنیت خوبی داشتند و فوتبال خوبی ارائه کردند، اما در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. باید بیشتر کار کنیم. مسئولیت هر نتیجه بدی با من است. جایگاه فولاد نباید این باشد و باید سریع‌تر به مسیر درست برگردیم.

سرمربی فولاد درباره شرایط تیم و نقل‌وانتقالات گفت: بازیکنان جوانی به تیم اضافه شده‌اند و از لحاظ فنی کیفیت داریم. تا نیم‌فصل با همین ترکیب جلو می‌رویم و فعلاً درباره تقویت تیم صحبت نمی‌کنیم. تمرکز ما باید روی بازی‌های آینده باشد.

گل‌محمدی همچنین عملکرد علی نعمتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: علی بازیکن ملی ماست و از همین باشگاه به تیم‌ملی رسیده. فشار زیادی روی اوست و هر بازیکنی ممکن است اشتباه داشته باشد. نعمتی یکی از بازیکنان خوب و تأثیرگذار ماست.

او درباره قضاوت داور مسابقه و اعتراض‌های کنار زمین توضیح داد: اعتراضی به داوری نداشتیم و صحبت‌ها در حد گوشزد بود. از آقای بیژن حیدری و تیم داوری‌اش تشکر می‌کنم که با تسلط کامل کار را پیش بردند.

در پاسخ به گلایه برخی هواداران درباره نرفتن به سمت جایگاه تماشاگران فولاد در بازی جام حذفی نیز گفت: اطلاعات اشتباه به شما رسیده است.

