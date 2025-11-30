خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل‌محمدی: کیفیت زمین اجازه بازی فنی نمی‌داد

گل‌محمدی: کیفیت زمین اجازه بازی فنی نمی‌داد
کد خبر : 1721125
لینک کوتاه کپی شد.

یحیی گل‌محمدی پس از شکست یک‌برصفر فولاد مقابل استقلال اعلام کرد تیمش با وجود برتری فنی و خلق موقعیت‌های متعدد، به دلیل مشکلات در ضربات آخر و کیفیت نامطلوب زمین شهر قدس نتیجه را از دست داد.

به گزارش ایلنا،   تیم فوتبال استقلال در هفته یازدهم لیگ برتر با گل سعید سحرخیزان فولاد خوزستان را شکست داد. یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد، در نشست خبری پس از این دیدار تأکید کرد که تیمش شایسته شکست نبود و نمایش شاگردانش را مثبت ارزیابی کرد.

گل‌محمدی گفت: باور اینکه این بازی را با چنین سبک و شرایطی واگذار کردیم سخت است. در ۳۰ دقیقه اول استقلال وارد زمین ما نشد. از لحاظ فنی تیم برتر میدان بودیم، اما زمین چمن کیفیت بسیار بدی داشت و اجازه بازی‌سازی نمی‌داد. حتی برای تمرین هم مناسب نیست. مجبور شدیم مانند استقلال بازی مستقیم انجام دهیم.

او با اشاره به مشکلات تیمش در فاز نهایی حمله افزود: بازیکنان ذهنیت خوبی داشتند و فوتبال خوبی ارائه کردند، اما در زدن ضربات آخر مشکل داشتیم. باید بیشتر کار کنیم. مسئولیت هر نتیجه بدی با من است. جایگاه فولاد نباید این باشد و باید سریع‌تر به مسیر درست برگردیم.

سرمربی فولاد درباره شرایط تیم و نقل‌وانتقالات گفت: بازیکنان جوانی به تیم اضافه شده‌اند و از لحاظ فنی کیفیت داریم. تا نیم‌فصل با همین ترکیب جلو می‌رویم و فعلاً درباره تقویت تیم صحبت نمی‌کنیم. تمرکز ما باید روی بازی‌های آینده باشد.

گل‌محمدی همچنین عملکرد علی نعمتی  را مثبت ارزیابی کرد و گفت: علی بازیکن ملی ماست و از همین باشگاه به تیم‌ملی رسیده. فشار زیادی روی اوست و هر بازیکنی ممکن است اشتباه داشته باشد. نعمتی یکی از بازیکنان خوب و تأثیرگذار ماست.

او درباره قضاوت داور مسابقه و اعتراض‌های کنار زمین توضیح داد: اعتراضی به داوری نداشتیم و صحبت‌ها در حد گوشزد بود. از آقای بیژن حیدری و تیم داوری‌اش تشکر می‌کنم که با تسلط کامل کار را پیش بردند.

در پاسخ به گلایه برخی هواداران درباره نرفتن به سمت جایگاه تماشاگران فولاد در بازی جام حذفی نیز گفت: اطلاعات اشتباه به شما رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی