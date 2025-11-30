هفته شانزدهم فوتسال؛
پیروزی بزرگ گهرزمین مقابل مس و تداوم بحران گیتیپسند
هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال با هفت دیدار جذاب برگزار شد.
به گزارش ایلنا، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال عصر امروز با انجام هفت جدال مهیج و تماشایی پیگیری شد و در حساسترین و جذابترین بازیها، گهرزمین سیرجان با درخشش سالار آقاپور، مرد سال آسیا، توانست مس سونگون را در شبی که بهروز عظیمی نمایش ضعیفی داشت، شکست دهد. این پیروزی بزرگ و مهم فاصله گهرزمین با صدر را کمتر کرد و شایعات درباره برکناری علی افضل از نیمکت مس را به اوج رساند.
گیتی پسند در هرمزگان، یک بار دیگر غافلگیر شد و طی یک دقیقه عجیب با دریافت سه گل برابر فولاد کامبک خورد و تنها با کسب یک امتیاز به خانه بازگشت. گیتیزنها برای اولین بار در چهار فصل اخیر، دو هفته پیاپی را بدون پیروزی پشت سر گذاشتند. در قزوین، جدال پردیس و فولاد زرند ایرانیان برنده نداشت و سن ایچ ساوه به سختی از سد بهشتی ساز گرگان گذشت.
عرشیا شهرقدس با یک گل از جدال با قعرنشین لیگ جان سالم به در بُرد و تیم پالایش نفت بندرعباس در دیداری پربرخورد و جذاب با سه گل برابر شگفتی ساز فصل به پیروزی رسید
در دیگر مسابقه مهم هفته، تیم شهرداری ساوه که ابتدا با دو گل از پالایشگاه نفت شازند عقب افتاده بود، با کامبکی جنون آمیز به پیروزی رسید و به بقا در لیگ برتر امیدوارتر شد.
نتایج و گلزنان هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح ذیل است:
*پردیس قزوین 2 – 2 فولاد زرند ایرانیان
گلهای پردیس قزوین: علیاصغر حسن زاده، امیرحسین رسولی
گلهای فولاد زرند ایرانیان: فرهاد توکلی، ابوالفضل میرزایی
*بهشتیساز گرگان 3 – 4 سنایچ ساوه
گلهای بهشتیساز: کامبیز گمرکی، احمد خزر، حمیدرضا مرادیان
گلهای سنایچ: احمد اسماعیلپور، اکبر کاظمی، دانیال گیویلی، مسعود عباسی
*گهرزمین سیرجان 3 – 2 مس سونگون ورزقان
گلهای گهر زمین: سالار آقاپور دوبار، امیرحسین غلامی
گلهای مس سونگون: بهروز عظیمی، مهدی مهدی خانی
*شهرداری ساوه 3 – 2 پالایشگاه امام خمینی شازند
گلهای شهرداری ساوه: علی مروتی، مهدی جامع، سید حسین موسوی
گلهای پالایشگاه شازند: شهاب طالبی، رحمان سارانی
*فولاد هرمزگان 3 – 3 گیتیپسند اصفهان
گلهای فولاد هرمزگان: نوید آذری دوبار، بهزاد عظیمی
گلهای گیتیپسند: مهدی کریمی دوبار، سعید احمدعباسی
* تیم جوادالائمه شهرکرد 0 – 1 عرشیا آذربایجان شهرقدس
گلهای عرشیا شهرقدس: بهنام فعال
* پالایش نفت اصفهان 1 – 3 پالایش نفت بندرعباس
گلهای پالایش نفت اصفهان: سپهر صفری
گلهای پالایش نفت بندرعباس: مرتضی فرزانیان، امیرحمزه صدیق زاده، محمدحسین بازیار