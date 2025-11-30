به گزارش ایلنا، حمیدرضا گرشاسبی که برای تماشای دیدار فولاد و استقلال به ورزشگاه شهرقدس رفته بود، بعد از شکست شاگردان یحیی گل‌محمدی در جمع خبرنگاران گفت: ما از بازی بچه‌ها راضی بودیم؛ مالکیت توپ در اختیار تیم ما بود و موقعیت های خوبی هم داشتند، اما روزمان نبود و مطمئنا در آینده فولاد جبران خواهد کرد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات پی در پی مدیریتی در فولاد روی کسب نتایج ضعیف در هفته های ابتدایی تاثیر گذار بوده، بیان کرد: به هر حال گذشته ها گذشته است؛ ما آمدیم و انشاالله شرایط خوب شود. یک خط کش گذاشتیم که به عقب برنمی گردیم. مثل دوی امدادی است، اگر بخواهیم برگردیم سرعتمان کم می‌شود. با آقای گل محمدی عهد و پیمان بستیم که فولاد را به روزهای اوج برسانیم.

مدیرعامل فولاد درباره جذب بازیکنان جدید در نیم فصل گفت: قطعا اگر بازیکنی مد نظر آقای گل‌محمدی باشد، برای جذب او تلاش و رایزنی خواهیم کرد. در تلاش هستیم تا در پست هایی که ایشان تشخیص می‌‎دهد، تیم را تقویت کنیم.

گرشاسبی درباره شایعاتی که پیرامون حضور بازیکنان جدید در فولاد از طریق یک ایجنت خاص مطرح شده، تاکید کرد: اصلا چنین مسئله ای واقعیت ندارد. خود من تحقیق کردم و این مسئله که همه بازیکنان مربوط به یک ایجنت باشد، در تیم های دیگر خیلی بیشتر است. نمی خواهم اسم ببرم، اما این مهم نیست. مهم این است که کیفیت بازی بالا باشد. فولاد شاید یکی دو بازی نتیجه نگیرد، اما در مابقی بازی ها حقش باخت و مساوی نبوده است.

انتهای پیام/