بازگشت کاپیتان استقلال پیش از دربی
روزبه چشمی پس از چند هفته دوری به دلیل مصدومیت، در دیدار استقلال مقابل فولاد دقایقی به میدان رفت تا نشان دهد برای حضور در دربی ۱۰۶ آماده است.
به گزارش ایلنا، مصدومیت ناگهانی روزبه چشمی در دیدار هفته ششم برابر چادرملو اردکان باعث شد کاپیتان استقلال چند مسابقه حساس تیمش از جمله دیدارهای آسیایی و لیگ برتر را از دست بدهد. با این حال، چشمی که در دو مسابقه اخیر مقابل پادیاب خلخال و الوصل در فهرست حضور داشت اما فرصت بازی پیدا نکرد، امروز دوباره به زمین بازگشت.
کاپیتان آبیها که پیش از بازی با شعار «روزبه با تعصب» از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت، در دقیقه ۸۷ و بهجای علیرضا کوشکی وارد زمین شد تا در دقایق پایانی نظم و استحکام بیشتری به میانه میدان استقلال بدهد. حضور او در نبردهای هوایی و دوئلهای میانی زمین به آبیپوشان کمک کرد تا جریان بازی را کنترل کنند.
چشمی پس از دیدار مقابل چادرملو، هفت مسابقه پیاپی در رقابتهای داخلی و آسیایی فرصت بازی نیافته بود و این بازگشت، پایان دوری طولانیمدت او از مستطیل سبز به شمار میرود. با توجه به عملکردش در دقایق پایانی دیدار امروز، به نظر میرسد چشمی برای حضور در دربی ۱۰۶ مشکلی نخواهد داشت.