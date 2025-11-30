استقلال 1-0 فولاد؛ درخشش آدان و سحرخیزان در شهر قدس

به گزارش ایلنا، مصاف استقلال و فولاد از هفته یازدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد؛ دیداری که آبی‌ها با هدف بازگشت به صدر جدول و آماده‌سازی روحی پیش از دربی پا به میدان گذاشتند. فولاد نیز که با یک پیروزی پرگل در جام حذفی و انگیزه مضاعف به تهران آمده بود، امیدوار بود با کسب نتیجه مناسب، روند صعودی خود را ادامه دهد.

استقلال بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۳۰ به گل رسید. ارسال بلند حسین گودرزی و اشتباه علی نعمتی، سعید سحرخیزان را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و مهاجم جوان استقلال با ضربه‌ای دقیق، از بین پاهای حامد لک گل اول را به ثمر رساند.

پیش از آن، فولاد دو موقعیت جدی داشت؛ ابتدا شوت سینا اسدبیگی پس از برخورد به عارف غلامی خطرناک از کنار دروازه گذشته بود و در ادامه ضربه بلانکو روی ارسال ساسان انصاری را آنتونیو آدان مهار کرد. استقلال نیز با شوت‌های سحرخیزان و یاسر آسانی چند مرتبه تا آستانه گل دوم پیش رفت اما لک واکنش‌های مؤثری داشت.

نیمه دوم با فشار فولاد آغاز شد و تیم میهمان چند بار تا مرز گل تساوی پیش رفت. خطرناک‌ترین صحنه در دقیقه ۷۱ رقم خورد؛ ضربه سر محمدرضا سلیمانی روی ارسال کاشته به تیر افقی دروازه برخورد کرد. در ادامه، VAR یک صحنه مشکوک در محوطه استقلال را به سود فولاد پنالتی تشخیص داد؛ اما ضربه ساسان انصاری را آنتونیو آدان با واکنشی دیدنی مهار کرد و استقلال را در بازی نگه داشت.

تنش مسابقه پس از خطای سینا مریدی روی علیرضا کوشکی افزایش یافت و داور با استفاده از VAR کارت زرد او را به قرمز تغییر داد. استقلال در دقایق پایانی چند ضدحمله خطرناک داشت اما فرصت‌های سحرخیزان و گودرزی به گل تبدیل نشد.

این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر استقلال به پایان رسید؛ پیروزی‌ای مهم برای ساپینتو و شاگردانش که آن‌ها را در شرایطی مناسب راهی دربی خواهد کرد.

حواشی مهم مسابقه

خوش‌وبش حبیب فرعباسی و حامد لک پیش از بازی

تشویق گوستاوو بلانکو توسط هواداران استقلال

اعتراض هواداران استقلال به برگزاری بازی در هوای آلوده

بنر هواداران استقلال در حمایت از داور خارجی برای دربی

کیفیت نامطلوب چمن ورزشگاه شهر قدس

درخواست هواداران از رامین رضاییان برای گلزنی در دربی

حذف عارف آقاسی از لیست استقلال با تصمیم ساپینتو

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، عارف غلامی، سامان فلاح، رامین رضاییان، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی (90+2: محمدحسین اسلامی)، مهران احمدی(13- اسماعیل قلی زاده (90+2: موسی جنپو))، علیرضا کوشکی (90+2: روزبه چشمی) و سعید سحرخیزان (90+6: محمدرضا آزادی)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب فولاد:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی

سرمربی: یحیی گل‌محمدی

انتهای پیام/