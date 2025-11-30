خبرگزاری کار ایران
برتری یک‌گله استقلال برابر فولاد در پایان نیمه نخست
کد خبر : 1721083
نیمه اول دیدار استقلال و فولاد با گل سعید سحرخیزان به سود شاگردان ساپینتو پایان یافت؛ نیمه‌ای که موقعیت‌های خطرناک و اشتباهات فردی نقش مهمی در روند آن داشت.

به گزارش ایلنا، نیمه نخست مسابقه با بازی پر برخورد و همراه با خطاهای متعدد از سوی دو تیم آغاز شد. نخستین موقعیت جدی بازی را گوستاوو بلانکو ایجاد کرد اما ضربه او در دقیقه ۲۰ با واکنش مناسب آنتونیو آدان مهار شد.

در دقیقه ۳۱، ارسال یک پاس بلند به پشت خط دفاع فولاد و اشتباه علی نعمتی، سعید سحرخیزان را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و مهاجم استقلال با ضربه‌ای دقیق، گل اول آبی‌ها را به ثمر رساند.

استقلال می‌توانست در دقیقه ۴۳ به گل دوم برسد اما تعلل سحرخیزان در دادن پاس نهایی به رامین رضاییان باعث شد این موقعیت از دست برود. یک دقیقه بعد نیز شوت یاسر آسانی با واکنشی دشوار از سوی حامد لک دفع شد.

شاگردان ساپینتو در دقایق پایانی برای زدن گل‌های بیشتر تلاش کردند اما فرصت‌هایشان ثمری نداشت و نیمه نخست با برتری یک بر صفر به پایان رسید.

شایان ذکر است که در دقایق ابتدایی مسابقه، مهران احمدی به دلیل مصدومیت زمین را ترک کرد و اسماعیل قلی‌زاده جایگزین او شد.

