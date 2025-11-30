واکنش رسمی تراکتور به اظهارات چادرملو و نامه هیأت فوتبال یزد
باشگاه تراکتور در پی اظهارات کادرفنی چادرملو، بیانیه هیأت فوتبال یزد و حواشی پس از دیدار اخیر دو تیم، واکنش رسمی نشان داد و روایت خود از اتفاقات فصل گذشته و بازی شب گذشته را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور ساعاتی پس از پایان دیدار برابر چادرملو، در پاسخ به حواشی ایجاد شده، بیانیهای رسمی منتشر کرد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که کادرفنی چادرملو اظهاراتی درباره روند مسابقه مطرح کردند و هیأت فوتبال استان یزد نیز با ارسال نامهای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نکاتی را درباره این دیدار یادآور شد.
در بیانیه تراکتور آمده است که برخی ادعاهای مطرحشده، نیازمند شفافسازی بوده و باشگاه روایت دقیق خود از اتفاقات فصل گذشته و حواشی بازی اخیر را ارائه خواهد کرد. تراکتور تأکید کرده هدف از این توضیحات، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و حفظ آرامش فضای رقابتهای لیگ برتر است. باشگاه در پایان اعلام کرده جزئیات تکمیلی این بیانیه و شواهد مربوطه در ساعات آینده منتشر خواهد شد.
در ادامه، متن کامل بیانیه باشگاه تراکتور آمده است:
در دیدار فصل گذشته دو تیم در ورزشگاه یزد، جو حاکم کاملاً غیرورزشی بود؛ از فحاشی به بازیکنان تراکتور و پرتاب سنگ و بطری گرفته تا ریختن دلارهای جعلی بر سر بازیکنان ما. فیلمها و اسناد این رفتارهای زننده موجود است، اما سکوت کادرفنی تیم مقابل پس از بازی، این شائبه را ایجاد کرد که شاید این رفتارها مورد پذیرش آنان بوده است.
هنوز فراموش نکردهایم که در فصل گذشته، زمانی که تیم مقابل از تساوی با تراکتور خوشحال بود، با تشویق ایسلندی، علیه تراکتور فحاشی کرد و حتی رسانه آن باشگاه تصاویر را در فضای مجازی منتشر نمود. این رفتارها نه تنها دور از اخلاق ورزشی بود، بلکه نشانهای از توهین آشکار به فرهنگ و شخصیت هواداران تراکتور بود.
دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از بازی اخیر، تنها از هواداران تراکتور دعوت کرد با شور و شعور همیشگی خود تیم را تشویق کنند و با اشاره به اتفاقات تلخ فصل گذشته، بر رعایت اخلاق و ادب در ورزشگاه تأکید نمود. اینکه کادرفنی تیم مقابل این سخنان را «تحریکآمیز» تعبیر کرده است، نه تنها نادرست بلکه تعجبآور است. از یک سرمربی لیگ برتری انتظار میرود حداقل درک صحیحی از فضای فوتبال و مسئولیت رسانهای داشته باشد، بهویژه وقتی خود حتی در نشست خبری پیش از بازی حاضر نبوده است.
دیدار دیروز نمونهای روشن از بلوغ و شخصیت هواداران تراکتور بود. با وجود نزدیکی سکوها به زمین، کوچکترین شیء پرتاب نشد و حتی تحریکهای مکرر نیمکت، بازیکنان و دروازهبان تیم مقابل نیز نتوانست فرهنگ و متانت هواداران ما را خدشهدار کند.
متأسفانه اوج بیادبی و گستاخی را پس از بازی شاهد بودیم. آقای حنیف عمرانزاده در نشست خبری، اظهاراتی صریحاً توهینآمیز نسبت به مردم تبریز و هواداران تراکتور مطرح کرد و همانند قبل از بازی، از پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران طفره رفت؛ اقدامی که بیاحترامی روشن به اصحاب رسانه و نمونهای مسبوق به سابقه است. این ادبیات و رفتار تنها نشاندهنده تلاش ناشیانه برای توجیه شکست و پوشاندن ضعفهای فنی (تاکتیک اتلاف وقت) است.
باشگاه تراکتور در پاسخ به این توهینها و رفتارهای غیرحرفهای، شکایت رسمی خود از آقای عمرانزاده را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تقدیم خواهد کرد و انتظار دارد برخوردی متناسب با شأن و حرمت فوتبال ایران صورت گیرد.
هیات فوتبال یزد، به عنوان مسئول برگزاری مسابقات، فصل گذشته در جریان دیدار در امر برقراری نظم و رعایت مقررات ناتوان بود و به جای رفع مشکلات و کمبودهای خود، بیانیهای صادر کرده و به دنبال ایراد گرفتن از شهرهای دیگر است.
باشگاه تراکتور با تاریخ کهن، هواداران میلیونی و جایگاهی ممتاز در فوتبال ایران، هرگز وارد کُری با سایر تیمهای کشور نمیشود و همواره به اصل احترام به همه مردم ایران و تیمهای کشور پایبند است و این فرافکنیها و ایجاد شائبه و اختلاف بین مردم و هواداران تیمها را بیپایه و بیاساس میداند. دوستان بهتر است ابتدا فیلمهای اتفاقات فصل گذشته را مرور کنند و سپس درباره «فرهنگ هواداری» اظهارنظر نمایند.