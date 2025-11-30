خبرگزاری کار ایران
بازدید مخفیانه مسی از نیوکمپ سوژه روز اینستاگرام

لیونل مسی با حضور در اسپانیا به سوژه اول شبکه‌های اجتمعی تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، پست بازدید مخفیانه لیونل مسی از نیوکمپ تازه‌ساز، حالا به یکی از داغ‌ترین لحظات اینستاگرام در سال 2025 تبدیل شده است. ویدئویی که فوق‌ستاره آرژانتینی را در حال قدم‌زدن آرام و بی‌سر و صدا در ورزشگاه بازطراحی‌شده بارسلونا نشان می‌دهد، تا این لحظه بیش از 33 میلیون و 600 هزار لایک گرفته؛ رقمی بی‌سابقه برای یک پست ورزشی در سال جاری و آماری که هر دقیقه در حال افزایش است.

این موج توجه، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی با یکی از پربازدیدترین پست‌های کریستیانو رونالدو مقایسه شد؛ پست امضای قرارداد او با النصر عربستان که 33 میلیون و 200 هزار لایک ثبت کرده بود. تقابل عددها، واکنش‌ها را دوباره شعله‌ور کرد؛ آن هم در شرایطی که رونالدو 669 میلیون فالوور و مسی 510 میلیون فالوور دارد، اختلافی که معمولاً کفه ترازو را به سمت ستاره پرتغالی سنگین‌تر می‌کند.

اما این بار داستان متفاوت بود. بازگشت پنهانی مسی به خانه‌ای که سال‌ها خاطره و افتخار برایش ساخت، بار دیگر قدرت یک تصویر را در شبکه‌های اجتماعی نشان داد. به خصوص وقتی پای ابرستاره ای مثل مسی در میان باشد. کاربران در سراسر جهان این بازدید نمادین را نشانه‌ای از پیوند جدانشدنی مسی با نیوکمپ دانستند؛ اتفاقی که حتی اختلاف فالوورها هم نتوانست مانع تبدیل‌شدنش به پربازدیدترین روایت فوتبالی سال شود.

